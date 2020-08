Matkustusrajoituksiin tiukennuksia – listalla kymmenen maata

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenne sallitaan Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan paikallisten rajayhteisöjen välillä.

Hallitus linjasi uusista rajaliikenteen rajoituksista neuvottelussaan eilen tiistai-iltana.

Sisärajavalvonta palautetaan Suomen ja Islannin, Kreikan, Maltan, Saksan, Norjan ja Tanskan väliseen liikenteeseen epidemiologiseen arvioon perustuen.

Liikenne sallitaan kuitenkin Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisen maarajan rajanylityspaikoilla paikallisten rajayhteisöjen välillä, vaikka Ruotsi ja Norja ylittävät hallituksen asettamat taudin ilmaantuvuusluvun raja-arvot.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan ratkaisu helpottaa rajayhteisöjen asukkaiden elämää.

EU-komissio on korostanut jäsenvaltioiden yhtäläistä kohtelua epidemiatilanteessa. Paikallisten rajayhteisöjen osalta tästä periaatteesta voidaan kuitenkin tehdä poikkeus.

Ulkorajaliikenteen rajoitukset palautetaan Irlannista, Kyprokselta ja San Marinosta Suomeen saapuvalle liikenteelle sekä Japanin asukkaille Japanista Suomeen saapuvassa liikenteessä.

Kaikki rajapäätökset tulevat voimaan ensi viikon maanantaina 24. elokuuta.

Neljän maan kohdalla joustoa

Italian, Liettuan, Slovakian ja Viron 14 päivän ilmaantuvuusluku ylittää raja-arvon 8, mutta luku oli tarkasteluhetkellä (15.8.2020) alle 10. Sisärajavalvontaa ei palauteta Suomen ja näiden maiden väliseen liikenteeseen.

– Suomen linja rajanylitysliikenteessä on siis yhä Euroopan unionin tiukin. Syy siihen on se, että olemme halunneet pitää kiinni Suomen verrattain hyvästä tautitilanteesta, jonka saavuttamiseksi jokainen tässä maassa on kuluneen vuoden aikana ponnistellut, Ohisalo kertoo Twitterissä.

Ohisalon mukaan rajaliikenteen rajoituksilla ei puututa perustuslain takaamaan liikkumisvapauteen.

– Riskialueille matkustamista on silti edelleen syytä välttää, kuten on myös syytä noudattaa muita suosituksia mm. hygieniasta, maskien käytöstä ja kipeänä kotiin jäämisestä, Ohisalo ohjeisti.

