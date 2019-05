Hallitus tavoittelee 1,9 miljardin tuloja työllisyysasteen nostolla

Verkkouutisten tietojen mukaan hallitus aikoo antaa työllisyystoimet kolmikannan valmisteltavaksi.

Hallitusneuvotteluiden vetäjän Antti Rinteen (sd.) mukaan hallituksen tavoitteena on, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023.

Valtiovarainministeriön perusuran mukaan julkinen talous on kuitenkin 1,6 miljardia euroa alijäämäinen hallituskauden päättyessä vuonna 2023, ellei mitään tehdä.

Antti Rinne on vahvistanut, että tuleva hallitus on sopinut 1,2 miljardin euron pysyvistä menolisäyksistä. Perusuran mukaiseen alijäämään 1,6 miljardia lisättynä uudet menot vievät julkisen talouden 2,8 miljardia euroa pakkaselle vuonna 2023.

Hallitusneuvotteluissa on Rinteen mukaan sovittu, että menolisäykset katetaan työllisyystoimenpiteillä, veroelementeillä ja uudelleen kohdennuksilla.

Verkkouutisten tietojen mukaan työllisyysasteen nostolla aiotaan kattaa 1,9 miljardia euroa alijäämästä. Rinne on vahvistanut, että veronkorotusten osuus on 700 miljoonaa euroa. Lisäksi 200 miljoonaa euroa saadaan kohdentamalla uudelleen muun muassa yritystukia. Näin saatavista tuloista kertyy yhteensä 2,8 miljardia, eli ainakin paperilla talous olisi tasapainossa vuonna 2023.

Rinteen mukaan valtiovarainministeriö on arvioinut työllisyyden paranevan 60 000 työpaikalla 75 prosenttiin asti vaalikauden aikana ”normaalin talouskasvun” eli noin kahden prosentin kasvun olosuhteissa.

VU:n tietojen mukaan hallitus aikoo antaa kolmikantaiselle työryhmälle valmisteltavaksi toimenpiteet, joilla saadaan 30 000 uutta työpaikkaa eli puolet hallituksen työllisyystavoitteesta. Lisäksi hallitus aikoo tehdä investointeja ratahankkeisiin ja väyliin. Esimerkiksi kahden miljardin investoinnit infraan työllistäisivät Rakennusteollisuuden käyttämän peukalosäännön mukaan noin 30 000 henkilötyövuotta.

VU:n tietojen mukaan Rinteen hallitus on nostamassa ainakin alkoholiveroa ja tupakkaveroa sekä todennäköisesti myös polttoaineveroa. Lisäksi lähdeveron varaan on laskettu noin 100-150 miljoonaa euroa, mikä on huomattavasti vähemmän kuin SDP on aiemmin kaavaillut. Lähdeveron toteutustapaa ratkomaan aiotaan asettaa työryhmä. Sen sijaan yritysverotusta ei olla kiristämässä.

Hallitusneuvottelut ovat vielä kesken. Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat neuvotelleet iltapäivän ajan ratkaisua vaille jääneistä kysymyksistä. Myös joidenkin asiakohtaisten neuvotteluryhmien määrärahojen jako on ollut vielä kesken.

KORJAUS 29.5.2019 kello 18.13: Muutettu 30 000 henkilöä muotoon 30 000 henkilötyövuotta.