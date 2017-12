Olavi Ala-Nissilä: Talousjuna etenee, SDP polttaisi Sitran rahoja

Kansanedustaja moittii SDP:n muuttuneen EI-puolueeksi.

Suomalaisen hyvinvoinnin ja kansantalouden kannalta on kolme tärkeää asiaa: työllisyysaste. työllisyysaste, työllisyysaste.

Työ on lääke eriarvoistumisen estämiseen ja se on parasta ja ilmaista sosiaaliturvaa. Se on jokaiselle työikäiselle ja työkykyiselle ihmiselle tärkeä asia elämässä monella tavalla. Parempi työllisyysaste ikääntyvässä Suomessa on paras keinoa tasapainottaa julkista taloutta. Vain hyvä työllisyysaste antaa liikkumavaraa panostaa koulutukseen ja sosiaaliturvaan.

Rei­pas ta­lous­kas­vu ja tehdyt toimet ovatkin tuo­neet myös työ­paik­ko­ja, sil­lä työl­li­syy­sas­te on nous­sut syk­syn ai­ka­na.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan työl­li­syy­sas­teen kau­si- ja sa­tun­nais­vaih­te­lus­ta ta­soi­tet­tu tren­di oli mar­ras­kuus­sa 2017 70,4 pro­sen­tis­sa, mikä on pro­sent­tiyk­si­kön kor­ke­am­pi luku kuin kak­si kuu­kaut­ta ai­em­min syys­kuus­sa. Liikkeelle hallitus lähti 68 prosentin työllisyysasteesta ja tavoite on 72 prosenttia.

Todella merkittävä käänne edellisestä vaalikaudesta on saatu jo aikaan. Viime vaalikaudella Suomessa kiristettiin verotusta eikä pystytty tehokkaisiin työllisyystoimiin. Tuloksena oli 100 000 uutta työtöntä lisää. Niin ei voitu jatkaa.

Suomi on vientivetoinen maa. Suomella oli vuoteen 2015 saakka yksi maailmantalouden pisimmistä viennin heikentymistä. Emme nytkään nouse itseämme hiuksista vetämällä. Siksi kilpailukykysopimus oli välttämätön ja siitä vielä kiitos työmarkkinajärjestöille.

Muissa pohjoismaissa työllisyysaste on 75 prosentin pinnassa. Siksi ensi vaalikaudella pitää edelleen edetä ja saada 100 000 uutta työpaikkaa.

Entinen työn puolue SDP kannatti kilpailukykysopimusta mutta eduskunnan budjettikeskustelussa oli jo kannatuksensa unohtanut. SDP:n julistama vaihtoehtobudjetti perustui kertaluonteisiin tuloihin – kuten Sitran pääoman puolittaminen – ja verojen kiristyksiin Todellisia työllisyyttä ja ihmisille työtä antavia uudistuksia en juuri havainnut. Tavallisin vastaus hallituksen toimiin on nykyisin kuuluva EI.

Maailmantaloudessa on nyt hyvä vire, mutta riskien voi nähdä kasvavan. Siksikin on tärkeää että työllisyysastettamme saadaan nyt parannettua.

Pääministeri Juha Sipilän ja hänen hallituksensa työ ja strateginen hallitusohjelma tuottavat tulosta. Suomalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi työn pitää jatkua vielä seuraavallakin vaalikaudella.