Hallitus ryhtyy suitsimaan kotitalouksien velkaantumista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan mahdollisuus omistaa oma koti pitää olla jatkossakin kaikkien ulottuvilla.

Valmisteilla olevissa laeissa säädettäisiin yksityishenkilöiden asuntoluoton enimmäisestä takaisinmaksuajasta, taloyhtiöille myönnettävien lainojen enimmäismääristä ja vahvistettaisiin kuluttajaluotonannon valvontaa.

– Lausunnolle lähtevän esityksen tavoitteena on osaltaan ennaltaehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista. Ne ovat myös ihmiselle itselleen erittäin ikäviä tilanteita kertoo valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.).

Hänen mukaansa toimenpiteiden täytyy olla kuitenkin oikeasuhtaisia, eikä niillä pidä kohtuuttomasti rajoittaa ihmisten elämänsuunnitelmia ja -valintoja.

– Mahdollisuus omistaa oma koti pitää olla jatkossakin sekä perheiden että yksinelävien ulottuvilla. Hallitus tekee lopulliset linjaukset tästä kokonaisuudesta lausuntokierroksen jälkeen, Saarikko sanoo.

Kotitalouksien joutuminen maksuvaikeuksiin ylivelkaantumisen vuoksi aiheuttaa niille usein pitkäkestoisia ja kokonaisvaltaisia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, joiden ratkaiseminen on vaikeaa. Taantumat, joita edeltää nopea kotitalouksien velkaantumisen kasvu, ovat usein syvempiä ja pitkäkestoisempia kuin muut taantumat.

Ehdotetut muutokset ovat osa hallitusohjelman mukaisia toimenpiteitä velkaantumiseen liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Ehdotetuilla muutoksilla asetettaisiin uusien asuntoluottojen pituudelle 30 vuoden enimmäisrajoite, uudisrakentamisessa asuntoyhteisöluottojen osuudelle 60 prosentin rajoite suhteessa myytävien asuntojen velattomaan hintaan, uudisrakentamisessa käytettävien asuntoyhteisöluottojen pituudelle 30 vuoden enimmäisrajoite sekä lyhennysvapaita koskeva kielto ensimmäiselle viidelle vuodelle rakennuksen valmistumisesta.

Samalla kuluttajaluotonannon valvontaa vahvistettaisiin keskittämällä kaikkien luotonantajien valvontatehtävät Finanssivalvonnalle.

Ehdotuksissa ei esitetä kotitalouksille tulosidonnaista enimmäisvelkasuhdetta eli niin sanottua velkakattoa.

Lakiluonnosten lausuntoaika on 11.3. asti. Lopullinen hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa. Ehdotettujen lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2023.