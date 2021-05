”Hallitus runnoo” – oppositiolta sotesta yhteinen välikysymys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen ja PS:n mukaan hallitus on sivuuttamassa asiantuntijat.

Oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset suunnittelevat tiedotteen mukaan yhteistä välikysymystä hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Puolueiden mukaan hallituksen sote-uudistus ei kykene vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin: se ei paranna ihmisten hoitoonpääsyä eikä hillitse sote-palvelujen kustannusten kasvua.

Oppositiopuolueet ovat huolissaan myös siitä, millaiset vaikutukset hallituksen maakuntamallilla on kaupungeille ja kunnille.

– Emme voi hyväksyä sitä, että hallitus runnoo uudistusta, joka jäykistää palveluiden tuottamistapoja siten, että nopeaa hoitoon pääsyä on entistä vaikeampi järjestää. Hallitus väittää luottavansa asiantuntijoihin ja tutkittuun tietoon, mutta samalla se sivuuttaa valiokuntien kuulemien asiantuntijoiden viestin siitä, ettei Sanna Marinin sote näytä hillitsevän kustannuksia vaan pikemminkin pahentaa kestävyysvajetta ja johtaa veronkorotuksiin, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

Sote-uudistuksen sivuvaikutuksena kunnat ja kaupungit laihtuvat tiedotteen mukaan puoleen nykyisestä. Marinin sote-mallissa kuntien pitäisi kuitenkin edelleen hoitaa alueensa elinvoima ja siihen liittyvät investoinnit.

– Olemassa oleva kestävyysvaje ei katoa mihinkään vaikka hallitus loisi uuden raskaan hallintohimmelin. Verotus uhkaa pikemminkin kasvaa ja lähipalvelut heikentyä, kun pieniltä kunnilta katoaa päätösvalta sote-palveluihin, kun sote-valtuustojen yksinkertainen enemmistö keskittyy kullakin alueella yhden tai kahden kaupungin käsiin, perussuomalaisten ryhmäjohtaja Ville Tavio toteaa tiedotteessa.

Sote on eduskunnan käsiteltävänä, mutta Mykkäsen ja Tavion mukaan valiokunnissa on tullut selväksi, että hallitusenemmistö ummistaa silmänsä kritiikiltä ja on viemässä uudistusta läpi valuvioista huolimatta.

– Perussuomalaiset ja kokoomus katsovat, että soten lähtökohdat on nostettava ajoissa koko eduskunnan arvioitavaksi. Siksi suunnittelemme yhteistä välikysymystä sote-uudistuksen valuvioista ja kutsumme siihen koko opposition mukaan, Mykkänen ja Tavio toteavat.