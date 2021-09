Hallitus rukkasi hieman ravintoloiden rajoituksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asetuksen muutos tulee voimaan perjantaina.

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi.

Parantuneen epidemiatilanteen johdosta aukiolo- ja anniskeluaikoja koskevat rajoitukset poistuvat Kainuussa sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella ja kevenevät Etelä-Pohjanmaalla.

Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07-23 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05-24.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla täytyy sekä sisä- että ulkotiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Tanssiminen ja karaokelavalla esiintyminen ovat kielletty.

Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirissä ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07-01 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05-02.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Jokaisella asiakkaalla täytyy olla sisätiloissa oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.

Ahvenanmaalla, Keski-Suomessa, Lapissa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä ei ole erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.