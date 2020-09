Hallitus petti sote-järjestöt – ”budjettirahaa ei tule killinkiäkään”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosten pääsihteerin mukaan Suomessa on totuttu siihen, että sopimuksista pidetään kiinni.

Sosten pääsihteerin Vertti Kiukkaan mukaan Sanna Marinin (sd.) hallitus puhaltaa sote-järjestöjen Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) perintönä saamat rahat.

– Viime viikon budjettiriihen suurin pettymys sosiaali- ja terveysjärjestöille oli se, että valtio petti sekä kuluvana vuonna antamansa lupaukset että peliyhteisöjen yhdistämisen yhteydessä tehdyn ja arpajaislain perusteluihin kirjatun välipuheensa, Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas kirjoittaa blogissaan.

Kiukkaan mukaan tärkeintä toki on, että Veikkauksen tuottojen putoamisesta seurauksen uhannut leikkaus järjestöjen varoihin vältettiin. Se olisi johtanut valtavaan järjestötoiminnan alasajoon monilla sektoreilla.

– Miinuspuolella taas on se, että hallitus oli monella suulla ja moneen kertaan luvannut, että kuoppa täytetään ja että se tapahtuu tasapuolisesti, mutta vastoin lupauksiaan hallitus ei kuitenkaan niin toiminut, Kiukas kertoo.

Kiukkaan mukaan hallitus ei kohdellut kaikkia edunsaajaryhmiä tasapuolisesti.

– Vaikka hallitus viestinnässään muuta väittää, pöytäkirjamerkinnät paljastavat todellisuuden. Kaikki muut edunsaajat saavat ylimääräistä budjettirahaa, mutta sote-järjestöille sitä ei tule killinkiäkään, Kiukas kirjoittaa.

– Tähän on esitetty perusteeksi, että meillä olisi rahasto pahan päivän varalle ja meiltä on kysytty, että milloinkas pahempi päivä olisi kuin nyt, Kiukas kertoo.

Sosten pääsihteerin mukaan päättäjille on saattanut syntyä kuva, että RAY:n perintönä tullut raha vain köllöttää STM:n taseessa.

– Se ei pidä paikkaansa. Sitä rahaa on käytetty koko ajan sopimuksen mukaisesti, Kiukas oikaisee.

Valtio rikkoi järjestöjen kanssa tekemänsä sopimuksen

Kun Veikkaus, RAY ja Finntoto yhdistettiin vuoden 2017 alussa, samassa yhteydessä säädettiin, että ne varat, joita yhtiöt olivat tuottaneet, mutta jotka olivat jääneet eri syistä jakamatta edunsaajille, tuli käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne olisi käytetty, jos fuusiota ei olisi tehty. RAY:n osalta vielä erikseen todettiin, että varat oli tarkoitus jakaa kymmenen vuoden aikana.

– Tämä oli erityisen tärkeää RAY:n jäsenille ja keskeinen osa yhdistymissopimusta. Se vaikutti siihen, että sote-järjestöt asettuivat fuusion kannalle, Kiukas muistuttaa.

Kiukkaan mukaan sopimuksen rikkominen heikentää valtion luotettavuutta sopimuskumppanina.

Merkittävimpiä järjestöjen käyttötarkoituksia rahalle on ollut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten tai osatyökykyisten työllistymisen tukeminen Paikka auki -avustusohjelman kautta. Sillä on työllistetty tähän mennessä jo yli 1 000 nuorta ja osatyökykyistä. Toinen tärkeä kohde on ollut järjestöjen valmistautuminen sote-uudistukseen.

– Nyt tämä raha puhalletaan muuhun käyttöön, Kiukas toteaa.