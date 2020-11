EK:n hallituksen väistyvä puheenjohtaja Pekka Lundmark varoittaa velkaantumisesta.

– Julkisen talouden kasvulle on laitettava stoppi ja meidän on valjastettava markkinavoimat ja kilpailu kasvun moottoriksi. Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä tämän muutoksen ajaminen on EK:n ydintehtävä tulevina vuosina, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallituksen väistyvä puheenjohtaja Pekka Lundmark totesi jäähyväispuheessaan EK:n syysseminaarissa.

Hänen mukaansa Suomi tarvitsee tiekartan ulos velkaantumisen tieltä, jotta lasku ei lankea tuleville sukupolville.

Pekka Lundmarkin mukaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut voidaan turvata vain nykyistä korkeammalla työllisyysasteella. Muuten edessä on hänen mukaansa velkaantumisen jatkuminen ja sen päässä rajut leikkaukset ja veronkiristykset.

EK julkisti elokuussa Kasvu maksaa velan -ohjelman. Siinä painotetaan kasvun ja työllisyyden roolia velkaantumisen kääntämisessä.

– Budjettiriihen työllisyyspäätökset olivat vaatimattomia eikä niillä saavuteta tavoitteeksi asetettua 30 000 uutta työpaikkaa. Hallitus petti itse itseään ja uskottelee ulospäin, että riihen päätökset johtavat yli 30 000 uuteen työpaikkaan, kun EK:n selvitykset osoittavat, että tuskin edes puoleen, Lundmark sanoi.

Hänen mukaansa Suomeen on luotava kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri, jossa riskinottoon kannustetaan, tutkimukseen ja koulutukseen panostetaan uuden kasvun luomiseksi ja vanhoja rakenteita uudistetaan rohkeasti.

– Vastakkainasettelun sijaan tarvitsemme maan hallituksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä.

Tämä korostuu Pekka Lundmarkin mukaan korona-aikana. Epidemia ja rajoitukset iskivät ensin rajusti palvelualoille erityisesti hotelli- ja ravintola-alalle, mutta kesän ja syksyn aikana kriisi on ulottunut vientiin ja teollisuuteen.

– Maan hallitus on kriisiolosuhteissa toiminut nopeasti. Avustusmuotoiseen rahoitukseen on myönnetty 2,1 miljardia euroa ja 550 miljoonan euron kustannustukiesitys on eduskunnan käsittelyssä parhaillaan. Näillä tuilla on kyetty pelastamaan yrityksiä ja työpaikkoja.

Matkustusrajoitukset ovat Lundmarkin mukaan Suomessa kuitenkin monia verrokkimaita monin kerroin tiukemmat.

– STM on valmistellut uusia linjauksia, mutta ne eivät näytä tuovan ratkaisua tilanteeseen. Vetoan maan hallitukseen ja pääministeriin, jotta tähän haasteeseen löydetään terveyden ja talouden kannalta toimiva ratkaisu.

Lundmarkin kausi EK:n puheenjohtajana päättyy vuoden 2020 lopussa. 1.1.2021 EK:n hallituksen puheenjohtaja aloittaa Jaana Tuominen.