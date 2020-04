Hallitus perustikin koronanyrkin – ”tieto ei ole kulkenut, kuten olisi pitänyt”

Koronakriisin johtamista vahvistetaan ja tiedonkulkua parannetaan.

Hallitus on tehnyt ratkaisuja, joilla vahvistetaan valtioneuvoston organisoitumista poikkeusolojen johtamisessa ja laajentanut koronatoimia hoitavan COVID-19-ryhmän kokoonpanoa. Ryhmää johtaa pääministeri Sanna Marinin valtiosihteeri Mikko Koskinen. Valtioneuvoston kansliaan on perustettu koronatoimiin ”operaatiokeskus”.

Marin myönsi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa ongelmat koronatoimien johtamisessa. Hän korosti suurta työmäärää niin lainsäädäntötyössä kuin päätösten jalkauttamisessakin.

– Kuten hyvin tiedätte, kaikessa emme ole onnistuneet täydellisesti, ja tämän olen aikaisemminkin kertonut.

Päättäjiä ja viranomaisia on arvosteltu julkisuudessa koronatoimien johtamisesta ja tiedonkulun ongelmista. Malliesimerkkinä on pidetty Helsinki-Vantaan lentokentän tapahtumia. Kenttää on luonnehdittu viruksen portiksi Uudellemaalle ja muun muassa matkaajien ohjeistamisen karanteeneista on todettu olleen puutteellista. Koviin toimiin on ryhdytty vasta äskettäin. Vastuu lentokentän tapauksesta on kuitenkin yhä epäselvä ja syytä on palloteltu julkisuudessa ees taas.

– Erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentän tapaus on ollut esimerkki, jossa olisi pitänyt pystyä aiemmin parempaan yhteistyöhön eri viranomaisten ja hallinnonalojen välillä, Sanna Marin sanoi.

– Siellä on ollut useita viranomaisia ja tieto ei ole kulkenut sillä tavalla kuin olisi pitänyt. Nyt tähän Helsinki-Vantaan lentokentän tilanteeseen on puututtu ja kartoitamme aktiivisesti muitakin tällaisia kokonaisuuksia, joissa on eri hallinnonaloja ja eri viranomaisia samassa paikassa, ja pyrimme näihin ongelmiin puuttumaan jo ennen kuin ne kärjistyvät, hän jatkoi.

Viikonloppuna paljastui, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö on esittänyt hallitukselle toistuvasti ajatuksen operatiivisesta ”nyrkistä” eli erityisestä koronakriisiryhmästä. Ehdotuksen esittämistavasta ja hallituksen reaktioista kiersi ensin mediassa ristiriitaisia väitteitä. Lopulta sekä presidentin kirje, että pääministeri Marinin vastaus julkaistiin. Vastauksessa todettiin, että asia otetaan harkintaan. Yle kertoi sittemmin, että asiasta keskusteltiin hallituksessa, mutta erillistä kriisiryhmää ei päätetty perustaa.

Keskiviikkona hallitus kuitenkin siis tiedotti laajentaneensa COVID-19-ryhmää sekä perustaneensa valtioneuvoston kansliaan koronasta vastaavan operaatiokeskuksen.

– Nyt tehtävillä järjestelyillä varmistetaan, että valtiojohdolla on käytössään mahdollisimman kattava ja ajantasainen tilannekuva, valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen selvitti tiedotustilaisuudessa.

Kurvisen mukaan operaatiokeskus perustetaan, jotta voitaisiin seurata hallituksen koronakriisin päätösten seurannaisvaikutuksia ja parantamaan ”korkeampaa tilannekuvaa”.

– Näin kyetään ennakoimaan tulevia päätöksenteon ja viestinnän tarpeita sekä käynnistämään tarvittava poikkihallinnollinen suunnittelu ajoissa.

Hallituksen keskiviikon ratkaisuja on tulkittu presidentin ehdotuksen seuraamiseksi.

– Hallitukselle kiitos siitä, että viimein toiminnan ja tiedon koordinointia varten luodaan viimein nyrkki… Kuten pääministerikin juuri tiedotustilaisuudessa totesi, Helsinki-Vantaan sekasotkun kaltaisia tilanteita ei saa enää syntyä, kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo tviittasi.