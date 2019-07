Hallitus panostaa palkkatukeen – AL: Rahat jäävät jo nyt käyttämättä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tukea on toistuvasti käytetty siihen varattua summaa vähemmän.

Palkkatuetussa työssä olevien määrä on laskenut 2010-luvun aikana, kertoo Lännen Media Aamulehdessä.

Viime vuonna palkkatukea sai 20 948 ihmistä, kun vielä vuonna 2014 määrä oli 32 390. Tieto käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tilastoista.

Palkkatuettujen määrä on laskenut siitä huolimatta, että siihen varattu rahamäärä on kasvanut. Esimerkiksi vuonna 2010 palkkatukeen käytettiin 203 miljoonaa euroa, ja viime vuonna summa oli 40 miljoonaa euroa enemmän. Palkkatuettujen määrä on kuitenkin samaan aikaan laskenut neljänneksellä.

Palkkatuki on ollut esillä tällä viikolla, koska työministeri Timo Harakka (sd.) esitteli sen yhtenä hallituksen ensitoimista työllisyyden lisäämiseksi. Palkkatuen määrärahoja nostetaan ensi vuodesta alkaen 18 miljoonalla eurolla, vaikka tukea on jatkuvasti käytetty siihen varattua summaa vähemmän.

Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen vertaa palkkatukea laastariin.

– Osana muita toimenpiteitä sitä on varmasti syytä harkita, mutta yksinään tämä ei ratkaise ongelmaa, hän kertoo.

Yrittäjien mukaan palkkatukea tehokkaampia toimia olisivat paikallisen sopimisen helpottaminen, perhevapaauudistus sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen loppua kohti pieneneväksi.