Hallitus päivitti strategiaansa: Rajoitustoimista luovuttava hyvin harkiten

Suunnitelma painottaa ulkotiloissa tapahtuvaa toimintaa ja lähikontaktien välttämistä.

Hallitus on antanut periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman päivittämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan toistaiseksi voimassa olevan päivitetyn toimintasuunnitelman tavoitteena on pitää epidemian kehitys Suomessa kurissa siihen asti, että rokotuskattavuus on riittävä ja epidemian uudelleen kiihtymisen riski on vähentynyt ratkaisevasti.

– Koronavirusrokotukset ovat edenneet hyvin ja tautitilanne on parantunut. Tartuntoja todetaan kuitenkin edelleen paljon eikä rokotuskattavuus ole niin suuri, että rajoituksista voitaisiin luopua kokonaan. Tilanne voi nopeastikin jälleen heiketä, jos ihmisten väliset kontaktit lisääntyvät merkittävästi ja tartunnat pääsevät leviämään väestössä vapaammin, ministeriö sanoo.

Epidemiatilanne ja rokotusten eteneminen edellyttävät, että toimintasuunnitelmaa tarkistetaan kokonaisuutena kesän ja syksyn aikana. Ensimmäinen tarkistusajankohta on ennen juhannusta ja seuraava elokuussa. Sisätiloissa järjestettävien tilaisuuksien rajoituksia tarkastellaan erikseen jo kesäkuun alkupuolella.

Toimenpiteitä arvioidaan epidemiavaiheiden mukaan

Toimintasuunnitelmassa epidemian tilannekuva jaetaan edelleen kolmeen vaiheeseen: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Niiden avulla arvioidaan suositusten ja rajoitusten tarvetta ja kohdentamista ja niitä käytetään päätöksenteon tukena alueellisesti ja valtakunnallisesti myös rajoituksia purettaessa.

Epidemiavaiheiden kriteereihin tehdään tarkennuksia. Ilmaantumisluvut lasketaan jatkossa vain 14 vuorokauden ajalta. Kriteereissä otetaan vahvemmin huomioon rokotusten eteneminen ja jäljitystoiminnan sujuvuus.

Sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö antavat suositukset viranomaisille alueellisten rajoitusten sekä suositusten käytöstä ja soveltamisesta epidemian eri vaiheissa. Suositukset pohjaavat aiempiin suunnitelmiin, mutta niitä on yhtenäistetty ja selkeytetty sekä suunnattu vallitsevan tilanteen antamiin mahdollisuuksiin.

Leviämisvaiheen alueilla on jatkossa mahdollista järjestää isojakin ulkotilaisuuksia turvaväliohjein ja eriyttämisjärjestelyillä. Sisätiloissa tilaisuuksien osallistujamäärä rajataan edelleen kymmeneen henkilöön, mutta mahdollisuuksia lieventää tätä rajoitusta tarkastellaan heti kesäkuun alussa uudelleen.

Korkean riskin tilojen käyttö voidaan keskeyttää pääasiassa vain sisätiloissa, ja nämä suositukset koskevat aikuisia.

Kiihtymisvaiheen alueilla paino on lähikontaktien välttämisessä. Tilaisuuksiin sekä erilaisten tilojen käyttöön annetaan toisiaan vastaavat suositukset lähikontaktin välttämisvelvoitteista. Alueilla luovutaan toiminnan keskeytyksistä ja laajasta etäopetuksesta.

Perustason alueilla korostuu jatkossa perushygienia ja riittävät etäisyydet. Lähikontaktin välttämisvelvoite poistuu eikä yleisötilaisuuksia rajoiteta erikseen, mutta riittävistä etäisyyksistä olisi huolehdittava.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan, koska merkittävä osa väestöstä on vielä vailla kattavaa rokotusten antamaa suojaa, rajoitustoimista on luovuttava ja yhteiskuntaa avattava hyvin harkiten.

– Kiihtymisvaiheen toimenpiteet voivat olla perusteltuja jo perustasolla, mikäli valtakunnallinen ja lähialueiden epidemiologinen tilanne on vaikeutuva. Leviämisvaiheen uhatessa on jatkossakin perusteltua ottaa viipymättä käyttöön kaikki tarpeelliset toimenpiteet, ministeriö sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa alueille ohjauskirjeen päivitetyn toimintasuunnitelman mukaisista toimenpidesuosituksista.