Hallitus ottanut 40 miljardia uutta velkaa – ”Kansakin näkee tämän läpi”

Kansanedustaja ihmettelee, miksi hallitus ei halua korjata julkisen talouden tasapainoa kasvusuhdanteessa.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo on huolissaan valtion velkaantumisesta.

– Valtion ensi vuoden budjetin lähetekeskusteluviikko sujahti äkkiä, ja valtion velkaantuminen tämän hallituksen toimesta lisääntyy hurjaa vauhtia, vaikka hallitus yrittikin kehua, kuinka hyvin Suomella menee, Wallinheimo sanoo Twitterissä julkaisemallaan Normiperjantai-videolla (alla).

– No, ei mene. Jos hallitus on siis ottanut päätöksillään reilussa kahdessa vuodessa 40 miljardia uutta velkaa, niin voiko sitä pitää hyvänä asiana, Wallinheimo kysyy.

Hän korostaa, että 40 miljardia euroa on 56 kilometrin pituinen pino satasia.

– Useat poliitikot hallituspuoleista yrittivätkin selittää, että nyt vauhti esimerkiksi työllisyydessä on parempi kuin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana.

– No, tällä rahan painamisella sen pitäisi hetki ollakin, Wallinheimo sanoo.

Hänen mukaansa lisävertauksena viime hallitukseen voisi myös sanoa, että sen viimeisestä vuodesta velanotto on kasvanut yli 300 prosenttia.

– Myös määrärahat ovat nousseet 9,2 miljardia eli ovat kasvaneet 20 prosenttia, Wallinheimo toteaa.

– Kyllä, tämän (Sanna Marinin (sd.)) hallituksen vastaus kaikkeen on ollut ”kun korona”.

Wallinheimon mukaan toinen tulkinta voisi olla se, että hallitus pystyy toteuttamaan kaikki ideologiset hankkeensa koronan varjolla, ja siksi myös historiallisesti menokehyksetkin piti rikkoa.

– Sitä ei ole muuten Suomen historiassa ennen tehty. Ei, vaikka suurempiakin kriisejä on nähty.

– Fakta kuitenkin on, että koronan menot eivät liity esimerkiksi kehysten rikkomiseen. Kyllä ne on rikottu ihan muista syistä.

Hallitus on sitoutunut ohjelmassaan vahvistamaan julkisen talouden pitkän aikavälin kehitystä niin, että ei ajauduta kestämättömän velkaantumisen uralle.

– Silti julkisen talouden tasapainoa ei edes haluta korjata voimakkaassa kasvusuhdanteessa. Valitettavasti tämä hallitus lakaisee kaikki kivuliaat toimenpiteet maton alle, Wallinheimo sanoo.

– Anteeksi vaan hallitus, mutta kansakin on jo tämän läpi nähnyt. Kolme neljästä suomalaisesta on jo huolissaan velkaantumisesta ja syytä on ollakin.

Tänään #NORMIPERJANTAI käsittelee Suomen velkaantumista. Kansa ja @kokoomus ovat huolissaan. Hallituksen vastaus kaikkeen on ”kun korona”. Vai voiko olla niin, että kaikki ideologiset hankkeet on viety läpi kriisin varjolla? Velkaantuminen on nyt ainakin historiallisen kovaa. pic.twitter.com/tKmjHi8G4z — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) October 1, 2021