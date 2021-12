”Hallitus on keskustan johdolla päättänyt verotuksen ja velan ottamisen linjasta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Linja tulee kokoomusedustajan mukaan törmäämään seinään.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa kotisivuillaan Suomea riivaavasta kireästä veroprogressiosta. Ruotsikin verottaa hänen mukaansa selvästi kevyemmin.

– Tälläkin vaalikaudella erilaisia veroja on kiristetty merkittävästi. Ja vaikka nyt ensi vuonna ei työn verotus kiristykään, niin isoin ongelma on ollut se, että samaan aikaan muita veroja, muun muassa polttoaineveroa, on kiristetty. Eli korotukset ovat tulleet aina niin sanotusti till eli kaiken vanhan verotuksen päälle, Timo Heinonen toteaa.

– Kokonaisveroaste on hurja. Yhteen laskien voi sanoa, että nykyisen pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen hallitusohjelman mukaan on tehty pitkälti yli 700 miljoonan euron korotukset eri verolajeihin.

Hänen mukaansa merkittävin ongelma korkeiden polttoaineen ja energian hintojen rinnalla on, että palkkojen verotus on Suomessa kireää.

– Itse asiassa vertailumaihin nähden sitä kireämpää, mitä suuremmat ovat palkansaajan tulot. Aika kuvaavaa on katsoa tilannetta esimerkiksi meillä ja Ruotsissa. Ruotsiin verrattuna keskituloisen palkansaajan veroprosentti on meillä peräti 5,6 prosenttiyksikköä korkeampi. Se on huiman suuri ero. Monessa tapauksessa jopa kuukauden ylimääräinen palkka siis Ruotsista päin ajatellen tai toisaalta Suomesta katsottuna yksi palkaton kuukausi vuodessa naapurimaahan verrattuna. Eli samasta 46 000 euron vuositulosta jää Suomessa käteen noin 2 500 euroa vähemmän kuin Ruotsissa.

Kansanedustaja ihmettelee, että Ruotsissa demarivetoinen hallitus on korona-aikanakin määrätietoisesti keventänyt työn verotusta.

– Siis haettu rohkeasti kasvua ja tuettu ostovoimaa vaikeimmalla hetkellä. Ja sehän on toiminut hyvin. Ja niin se muuten toimi viime kaudella Suomessakin. Silloin kokoomuslaisen valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla kevennettiin työn verotusta peräti 1,5 miljardia euroa ja maahan muuten syntyi kasvua, talous elpyi ja kasvoi ja mikä tärkeintä maahan syntyi jopa 140 000 uutta työpaikkaa. Se oli kasvuhakuista politiikkaa ja dynaamista talouspolitiikkaa.

Heinosen mukaan kokoomus puuttui vaihtoehtobudjetiissaan myös siihen, että meillä verotus kiristyy nopeasti palkansaajan tulojen noustessa, kun korkeat marginaaliveroprosentit iskevät kannustimiin.

– Puolueissa on siis eroja ja myös hallituksessa. Tämä vasemmistohallitus on keskustan johdolla päättänyt verotuksen ja velan ottamisen linjasta. Ja tiedän, että tämä linja tulee lopulta törmäämään seinään. Ja siinä vaiheessa tilanne on vakava ja vahingot myös, Heinonen ennustaa.