”Hallitus on hoitanut jokaisen eteen tulleen ongelman velkarahalla”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kai Mykkäsen mukaan kasvu syntyy vain ahkeruudesta ja yrittäjyydestä, ei tukahduttavaa valtiokapitalismia laajentamalla.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaatii hallitukselta pikaisia julkista taloutta vahvistavia työllisyyspäätöksiä.

Mykkäsen mukaan kokoomus ei hyväksy hallitukselle vaikeiden puoliväliriihipäätösten siirtämistä myöhemmäksi kuntavaalien siirtyessä huhtikuulta kesäkuulle.

– Vaadimme pääministeri Sanna Marinia (sd.) vahvistamaan, että päätökset todella tehdään. Olemme saaneet todistaa vastuun välttelyä jo liian monta kertaa vaalikauden aikana. Hallituksella ei ollut mitään järkevää syytä siirtää puoliväliriihtä maaliskuulta huhtikuulle. Pahoin pelkään, että hallitus käyttää tilannetta keppihevosena lykätä päätöksiä jälleen, Kai Mykkänen toteaa tiedotteessa.

Hallituksen on määrä täsmentää puoliväliriihessä epämääräiseksi jäänyttä julkisen talouden kestävyystiekarttaa. Hallituspuolueet ovat sopineet julkisen talouden vahvistamisesta viidellä miljardilla vuoteen 2030 mennessä.

– Julkinen talous voi olla tällä suunnitelmalla alijäämäinen vuosikymmenen verran. Matalien korkojen aika pitäisi käyttää hyväksi ja tehdä julkista taloutta tervehdyttäviä toimenpiteitä. Sen sijaan Marinin hallitus näyttää tulkitsevan tilanteen liikkumavarana, jonka voi käyttää pysyvien menojen lisäämiseen. Yhdysvalloissa odotellaan jo lähitulevaisuudessa kahden prosentin inflaatiota ja korot nousevat siinä samassa. Sama voi olla meilläkin nopeasti edessä, Mykkänen sanoo.

Hänen mukaansa työ velkasuhteen kääntämiseksi laskuun olisi aloitettava heti. Ikäsidonnaisten menojen kasvu vaatii joka tapauksessa puskureita. Hallituksen kestävyystiekartassa velkasuhteen tasolle ei ole määritelty tavoitetta.

Verotuksen painopistettä muutettava

Velkasuhde paranee joko talouskasvulla tai pienemmillä julkisen talouden alijäämillä. Kai Mykkäsen mukaan molempia tarvitaan.

– Hallitusta on patisteltu niin Vesa Vihriälän työryhmän, valtionvarainministeriön kuin Suomen Pankin neuvoissa tarttumaan julkisen talouden tervehdyttämiseen ripeästi. Hallitus on piilotellut koronan takana jo vuoden ja hoitanut jokaisen eteen tulleen ongelman velkarahalla. Tämä on kuin korjaisi homeisen seinän laittamalla sen päälle uuden maalikerroksen.

Mykkäsen mukaan jatkuva vastuunpakoilu voi pahimmillaan tarkoittaa sitä, että Suomi kohtaa nousevat korot valtavalla velkavuorella samaan aikaan, kun kaikki välttämättömät reformit on tekemättä.

– Hallitus puhuu kernaasti elinkeinopolitiikasta – ylätasolla. Puheet ovat jääneetkin kauniiksi liturgiaksi ja yhteiskuntavastuun vaatimiseksi. Kasvu syntyy vain ahkeruudesta ja yrittäjyydestä, ei tukahduttavaa valtiokapitalismia laajentamalla. Elinkeinotoiminnan edellytyksiä täytyy parantaa verotusta ja säätelykuormaa parsimalla. Verotuksessa on tehtävä painopisteen siirto työn ja yrittäjyyden verotuksesta kulutuksen ja haittojen verotukseen, Kai Mykkänen toteaa.