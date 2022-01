Hallitus neuvottelee tiistaina koronatoimista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusia päätöksiä odotetaan myös ravintoloiden rajoituksista.

Hallituksen on määrä neuvotella tiistaina Suomen koronastrategian päivittämisestä. Neuvottelut alkavat aamulla Säätytalolla.

Hallitus saa epidemiologisen tilannekatsauksen ja asiantuntijoiden ennusteen tautitilanteen ja sairaanhoidon kuormituksen kehittymisestä lähiviikkoina.

– Asiantuntijatiedon pohjalta hallitus käsittelee koronastrategian päivittämistarpeita nopeasti leviävän omikronmuunnoksen muuttamassa tilanteessa, valtioneuvoston kanslia kertoo tiedotteessa.

Useat asiantuntijat, kuten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen, ovat toivoneet strategian päivittämistä vastaamaan nykyistä epidemiatilannetta.

Hallituksen odotetaan tekevän päätöksiä uusista koronarajoituksista. Koronaministerityöryhmä päätti perjantaina valmistella ravintoloita koskevia lisärajoituksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) esitti viime viikolla anniskeluravintoloiden täyssulkua.

THL kertoi tänään, että Suomessa on kolmessa vuorokaudessa rekisteröity 22 217 uutta koronavirustartuntaa. Sairaalassa on nyt koronan vuoksi 701 potilasta, joista tehohoidossa on 63.