Hallitus lupasi rajoitusten exit-suunnitelman – ”vielä se aika ei ole”

Opposition Paula Risikon mukaan keinoja kulttuuri- ja tapahtuma-alojen auttamiseen kyllä on.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko kysyi eduskunnan kyselytunnilla kulttuuri- ja tapahtuma-alojen suuresta hädästä, kun korona-aikana tapahtumat on peruttu, konsertit jääneet soittamatta ja näyttelyt näkemättä.

Paula Risikon mukaan ”erityisesti nyt keskellä terveys- ja talouskriisiä tarvitaan henkistä kriisinkestokykyä, ja me kaikki tiedämme, miten kulttuurilla on siihen suuri merkitys”. Hänen mukaansa tulisi lähteä siitä, miten tapahtumien järjestäminen on turvallista eikä siitä, miten niitä voitaisiin yhä enemmän rajoittaa.

– Millaisen ulospääsysuunnitelman hallitus on valmistellut kulttuuri- ja tapahtuma-aloille? Nyt nimittäin tarvitaan nopeasti suunnitelma järjestää tapahtumia terveysturvallisesti, totta kai terveys edellä siinäkin. Keinoja kyllä on. Me olemme tästä puhuneet sivistysvaliokunnassa ja meillä on tästä ihan yksimielinen kanta, että nyt tarvitaan ulospääsysuunnitelma, Paula Risikko kysyi pääministeriltä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi hallituksen keskustelleen asiasta viimeksi tällä viikolla.

– Samanaikaisesti, kun me valitettavasti todennäköisesti joudumme ottamaan vieläkin kireämpiä rajoitustoimia käyttöön, koska tautitilanne tällä hetkellä pahenee, niin meidän pitää pystyä katsomaan eteenpäin tulevaa kesää ja luomaan näkymä ihmisille siitä, milloin meidän tilanteemme olisi normaalimpi kuin mitä se on tällä hetkellä — joskaan ei täysin aiempi normaali, vaan enemminkin tämänkaltainen uusi terveysturvallinen normaali, Sanna Marin sanoi.

– Tässä suhteessa niin kulttuuripuolen, tapahtumapuolen, ravintolatoiminnan kuin kaiken muunkin yhteiskunnallisen toiminnan osalta on tärkeää luoda näkymä, päivämäärä, arvio, millä tavalla rajoituksia voidaan purkaa ja miten voitaisiin siirtyä esimerkiksi tapahtumien osalta järjestämään tapahtumia terveysturvallisella tavalla. Vielä se aika ei ole, mutta hallitus tulee tämän aikataulun tekemään ja tämänkaltaisen arvion ja suunnitelman esittelemään. Joskin on samalla todettava, että tähän tulee liittymään epävarmuuksia, hän lupasi.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) ihmetteli ravintolarajoituksia.

– 120 paikan ravintolasalissa saa olla 90 asiakasta koronaturvallisesti, ja hyvä niin, mutta jos paikalle tuodaan trubaduuri, niin ravintolassa saa olla enää 20 ihmistä. Sen sijaan jos karaoke pyörii jatkuvasti osana toimintaa, ei tämä rajoitus pädekään ja paikalla saa olla taas 90. Onko ihme, että ravintola-ala ja esiintyvät taiteilijat ovat tästä raivona, Sinuhe Wallinheimo kysyi.

– Ymmärrämme koronarajoituksen tarpeen, mutta eihän tämmöisessä ole mitään järkeä. Olisiko mahdollista, että näistä kriteereistä tehtäisiin edes alojen välillä oikeudenmukaisia, jotta myös ihmisten suhteellisuustaju pysyisi rajoitusten perässä?

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) halusi vastauksessaan tähdentää, että ”samassa rintamassa kulttuuriväen kanssa on myös suomalainen urheiluväki ja ne tyhjät katsomot, jotka odottavat yleisöä urheilun elämysten äärelle”.

– Sitten tähän huoleenne. En tiedä, esittääkö kokoomus nyt, että tapahtuma-ala avattaisiin nyt. Me tiedämme tämänkin päivän uutisista, että juuri nyt se ei ole mahdollista, ja pääministerin viesti oli minusta selkeä: meidän kaikkien pitäisi jaksaa nyt vielä hetki, jotta kesästä näky olisi valoisampi, Annika Saarikko sanoi.

Sanna Marinin mukaan ”meitä erityisesti tietenkin huolettaa tämä muuntovirus, joka leviää tällä hetkellä erittäin vauhdikkaasti erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla Suomessa, ja sikäli meidän pitää olla erittäin, erittäin varuillamme tämän tilanteen kanssa”.

– Minun viestini on se ja hallituksen viesti on ollut se, että juuri tässä tilanteessa ei pidä lähteä höllentämään rajoituksia, vaan meidän pitää yhdessä kantaa vastuuta siitä, että tilanne pysyy mahdollisimman hyvänä. Tämä on erittäin tärkeää myös siitä näkökulmasta, että tuleva kesä olisi parempi, koska kun me rakennamme nyt tätä tiekarttaa ja näkymää siihen, millä tavalla kesällä tilaisuuksia, tapahtumia, ravintoloita, muuta toimintaa voitaisiin avata normaalimmaksi, niin yhtenä pohjana siellä on se, minkälainen tautitilanne on tämän kevään aikana, Sanna Marin sanoi.

– Jos tautitilanne pahenee merkittävästi, niin se aiheuttaa meille sen haasteen, että me emme välttämättä voi avata toimintaa niin ajoissa kuin me toivoisimme, ja senkin vuoksi meidän pitää nyt pitää tämä tilanne hallinnassa, niin että kesä olisi parempi.

Pidän ministeri Saarikkoa erittäin taitavana sanankäyttäjänä, mutta nyt jäi kyllä vastaus saamatta suhteellisen helppoon kysymykseen. Vai löydätkö sinä vastausta kysymykseeni? #KulttuuriEiSaaKuollaKoronaan #kokoomus pic.twitter.com/qXZgsX9zvL — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) February 18, 2021