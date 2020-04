Hallitus lupasi kertoa suojavarusteista – ”ei tahtoa pimittää tietoa”

Sanna Marin sanoo eduskunnan saavan pääministerin ilmoituksen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) lupasi eduskunnan täysistunnossa tiistaina pääministerin ilmoituksen. Hänen mukaansa hallitus on pyrkinyt kriisin keskellä avoimeen viestintään ja asioita käydään läpi myös kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa.

– Täällä toivottiin myös pääministerin ilmoitusta kriisin hoidosta ja erityisesti näistä suojavarustehankinnoista. Ei hallituksella ole mitään syytä tai tahtoa tietoa eduskunnalta pimittää tai salata. Varmasti tämä ilmoitus voidaan antaa ja uskon, että tässäkin yhdessä voimme eduskuntapuolueiden kanssa keskustella siitä, mihin asioihin erityisesti haluttaisiin vastauksia, Sanna Marin sanoi.

– On aivan selvää, että kriisin keskellä me emme voi välttää virheitä. Ne on kuitenkin avoimesti selvitettävä, ja niistä pitää myös pystyä ottamaan opiksi. Yhtä lailla on selvää se, että kriisitilanteessa hallitus ei voi jättää toimimatta. Meidän on tehtävä valintoja, meidän on oltava rohkeita. Meillä on ollut selkeä näkemys siitä, että rajoitustoimenpiteisiin on lähdettävä, vaikka niilläkin on kielteisiä vaikutuksia.

Opposition kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli pyytänyt ilmoitusta ja selvyyttä ”asioiden hoidon tilaan erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön osalta. Se on tärkeää siksi, että eduskunta voi luottaa hallituksen toimintakykyyn, kun kriisin vaikeammat vaiheet alkavat”.

Orpo pyysi pääministerin ilmoitusta koronakriisin hoidosta, ministeriön poliittisessa johtamisessa tehdyistä virheistä koronakriisissä ja hallituksen suunnitelmista kriisin hoidon seuraaviksi askeleiksi.

Pääministeri Sanna Marinin lupauksen jälkeen kokoomuksen Petteri Orpo kiitti häntä, että ”tartuitte tähän tilaisuuteen”.

– On tärkeää, että nämä asiat käydään läpi, koska ne ovat herättäneet niin paljon keskustelua ja että STM:n (sosiaali- ja terveysministeriön) – joka on keskeinen toimija tässä (kriisissä) – luottamus palautetaan, jotta voidaan jatkaa eteenpäin, Petteri Orpo sanoi.

– Ja eteenpäin meidän pitää katsoa, koronakriisin voittamisessa. Tästä on pakko päästä nopeasti ulos ja saada Suomi käyntiin. Muuten tämä julkisen talouden suunnitelma muuttuu todeksi, ja se on katastrofaalinen suomalaisten ihmisten palveluille, hyvinvoinnille, työllisyydelle.

Orpo vetosi nopeiden tapojen etsimiseen suorien tukien saamiseksi ja työpaikkojen pelastamiseksi, koska ”kriisi on kova ja päivät kuluu”.