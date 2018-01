Hallitus luopuu Ara-tulorajoista

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan tulorajat olisivat aiheuttaneet kannustinloukkuja.

Valtion tukemien vuokra-asuntojen eli niin sanottujen Ara-asuntojen asukasvalinnoissa luovutaan absoluuttisten tulorajojen käytöstä, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) toteaa.

Ministeri ilmoitti asiasta Helsingissä pidettyjen Ara-päivien yhteydessä.

Asukasvalintoja tehdään jatkossakin erityisesti asunnontarpeen mukaan. Tulot ja varallisuus ovat kuitenkin mukana hakemusten yleisessä arvioinnissa.

– Luotan, että asukasvalintoja tekevät ihmiset osaavat oikealla tavalla tasapainottaa tarpeen, tulot ja varallisuuden, Tiilikainen sanoo.

Tulorajoista luopumisen myötä myös niiden määräaikaistarkastukset jäävät historiaan.

– Niitä on sovellettu nyt vuoden ajan Helsingin seudulla ja vaikutuksia on seurattu. Ongelmana on esimerkiksi se, että hakijan tulot voivat vaihdella vuoden mittaan huomattavasti.

Ministerin mukaan tulorajoihin voisi sisältyä myös vakavia kannustinloukkuja, jolloin paremmin palkattua työtä ei otettaisi vastaan asunnon menettämisen pelossa.

– Byrokratiaa tulisi karsia, joten valvontatehtävien lisääminen olisi askel väärään suuntaan, Tiilikainen pohtii.