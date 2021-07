”Hallitus laiminlyönyt järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan”

Kokoomusedustajat hämmästelevät asian ”hautaamista” vaalien yli istuvaan työryhmään.

Kokoomuksen kansanedustajat Kari Tolvanen ja Jukka Kopra kritisoivat tiedotteessaan Sanna Marinin (sd.) johtamaa hallitusta toimettomuudesta järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Edustajien mukaan hallitus on vastuuttomalla tavalla haudannut aiheen keväällä 2023 järjestettävien eduskuntavaalien yli istuvaan työryhmään.

– Järjestäytynyt rikollisuus vahvistaa asemaansa, kansainvälistyy ja kovenee Suomessa kovaa vauhtia. Tästä huolimatta Sanna Marinin hallitus on toiminnassaan käytännössä kokonaan laiminlyönyt järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan. Kuvaavaa on, ettei aihetta mainita yli 200-sivuisessa hallitusohjelmassa kertaakaan. Kokoomuksen nostettua asia esiin hallitus teki viimein viime keväänä ensimmäisen tekonsa järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Voitteko arvata, mikä se oli? Tietenkin se, miten politiikassa epämieluisat asiat yleensä lakaistaan maton alle, eli Marinin hallitus päätti haudata asian seuraavien eduskuntavaalien yli istuvaan työryhmään, kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Kari Tolvanen sanoo.

Kokoomusedustajat viittaavat oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (RKP) keväällä 2021 asettamaan työryhmään, jonka tavoitteena on koota tilannekuva ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tilasta, mahdollisuuksista ja kehittämiskohteista ministeriössä ja sen hallinnoalalla sekä tehdä ehdotus ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi ja haittojen vähentämiseksi oikeusministeriön hallinnonalan toimin. Työryhmä asetettiin 16.2.2021 ja sen toimikausi päättyy 31.5.2023.



Seuraavat eduskuntavaalit on määrä järjestää 2.4.2023.

– On suorastaan käsittämätöntä, miten kykenemätön hallitus on tekemään toimia järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Työryhmän määräajan asettaminen seuraavien eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan tarkoittaa käytännössä sitä, ettei aiheen osalta tulla tällä vaalikaudella tekemään mitään. Työt jätetään seuraavalle hallitukselle. Tämä on absurdia ja vastuutonta politiikkaa. Toimia tarvitaan nyt, ei vasta kahden vuoden päästä, Jukka Kopra sanoo.

Poliisin tilastojen mukaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien ryhmien määrä on viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomessa lisääntynyt. Keskusrikospoliisin arvion mukaan Suomessa toimii jo noin 90 ryhmää ja näillä ryhmillä on jäseniä noin 900-1 000.



Kokoomusedustajat varoittavat, että järjestäytynyt rikollisuus voi tulevina vuosina vahvistaa asemiaan useilla yhteiskunnan osa-alueilla, mikäli hallitus ei ryhdy määrätietoisiin toimenpiteisiin ajoissa.

– Ennakointi on kaikki kaikessa järjestäytynyt rikollisuuden torjunnassa. On toimittava nyt, eikä vasta sitten, kun tilanne on jo pahentunut. Järjestäytyneen rikollisuuden vahvistuva asema näkyy jo nyt kouriintuntuvalla tavalla vankiloissamme yleistyneenä vanginvartioihin kohdistuvana väkivaltana. Yksi huolestuttava skenaario on, että julkisessa keskustelussakin esillä olleet rikoksia tekevät nuoret päätyisivät Suomessa järjestäytyneen rikollisuuden piiriin Ruotsin tapaan. Jos näin käy, ei siltä tieltä ole enää paluuta. Hallituksen on herättävä ruususen unestaan ja ryhdyttävä määrätietoisiin toimenpiteisiin järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi, Tolvanen sanoo.

Kokoomusedustajat muistuttavat, että nopeasti valmisteltavissa olevia toimia järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi on olemassa, kunhan vain poliittinen tahto niiden tekemiseksi löytyy.

– Kokoomus on esittänyt laajan joukon nopeasti valmisteltavissa olevia toimia järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Esittämämme toimenpiteet ovat vapaasti hallituksen käytettävissä. Poliisien määrä on nostettava nykyisestä reilusta 7400 poliisista kohti yleispohjoismaista tasoa. Nykyisillä hallituksen toimenpiteillä poliisien määrä uhkaa päinvastoin tulevina vuosina vähentyä. Kaikki Suomessa ovat Poliisin ylintä johtoa myöten huolestuneita poliisin resurssien puutteesta, paitsi hallitusta tämä ei tunnu huolettavan lainkaan. Lisäksi järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva rikoslainsäädäntö on päivitettävä 2020-luvulle. Viranomaisille on annettava uutta tilannetta vastaavat toimivaltuudet. Rikosseuraamuslaitoksen ja koko rikosketjun toimijoiden resurssit on turvattava. Ennaltaehkäisevää työtä on vahvistettava. Näiden ja muiden kiireesti tarvittavien toimien kanssa ei ole varaa odottaa kahta vuotta. Marinin hallituksen on tehtävä tarvittavat päätökset elokuun budjettiriihessä, Kopra päättää.