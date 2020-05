Hallitus laajentaa turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta

Lakia on säädösvalmistelun mukaan valmisteltu kiireellisesti.

Sisäministeriö on käynnistänyt 7.4.2020 hankkeen lainsäädännön muutoksesta, joka väliaikaisesti laajentaisi turvapaikanhakijoiden oikeutta tehdä työtä Suomessa.

Ministeriön mukaan tavoitteena on ”vallitsevissa poikkeusoloissa mahdollistaa väliaikaisesti kansainvälistä suojelua hakeneiden laajempi työnteko-oikeus huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla ja tehtävissä toisin kuin voimassa olevassa ulkomaalaislaissa säädetään”.

Muutoksella mahdollistettaisiin jo maassa oleskelevien turvapaikanhakijoiden työskentely nykyistä laajemmin huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla. Näillä tarkoitetaan muun muassa puutarha-, maatalous- ja luonnontuoteteollisuusaloja.

– Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian, ministeriön sivuilla todetaan.

Nyt tehtävät muutokset koskisivat työnteko-oikeuden alkamista ja päättymistä. Nykyisen lainsäädönnön mukaan turvapaikanhakijat saavat tehdä ansiotyötä kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun turvapaikkaa on haettu. Raja on kolme kuukautta, jos turvapaikanhakija on esittänyt voimassaolevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle. Kuusi kuukautta raja on silloin, jos matkustusasiakirjaa ei ole esitetty.

Aihetta on aiemmin kommentoinut myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.).

– Hallitus on yhdessä sitoutunut katsomaan läpi ne keinot, joilla jo maassa olevia saadaan työllistettyä tiloille, ministeri Ohisalo totesi Twitterissä huhtikuun lopussa.

Hankkeen päättymispäivämääräksi on asetettu 15. toukokuuta. Sen valmisteluun osallistuvat erityisasiantuntija Roope Jokinen ja lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola.

