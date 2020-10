Tupakointi vankiloissa kielletään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tupakointi esitetään kokonaan kiellettäväksi suljetuissa vankiloissa.

Avolaitoksissa tupakointi sallittaisiin tupakointiin tarkoitetuissa ulkotiloissa. Hallitus antoi asiasta esityksensä eduskunnalle torstaina.

Oikeusministeriön mukaan tupakoinnin rajoittamisen tavoitteena on estää tupakoimattomille vangeille ja henkilökunnalle aiheutuvat terveyshaitat vankiloissa ja edistää tupakoivien vankien terveyttä.

– Selleissä tupakoinnista aiheutuu merkittäviä haittoja tupakoimattomille vangeille ja henkilökunnalle. Vangeilta kiellettäisiin myös tupakkatuotteiden ja –välineiden hallussapito, ministeriö kertoo.

Esityksen mukaan tupakoinnin vähentäminen on toteutettava niin, että vangit saavat tarvitsemansa hoidon nikotiiniriippuvuudesta aiheutuviin vieroitusoireisiin. Vankiterveydenhuollon yksikkö ja Rikosseuraamuslaitos tarjoaisivat vangeille tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Vankiterveydenhuollon yksikölle esitetään tähän tarkoitukseen 250 000 euron lisärahoitusta vuoden 2021 talousarvioesityksessä.

Vankien tupakointi on tähän saakka järjestetty suljetuissa vankiloissa niin, että tupakointi on ollut mahdollista vankien selleissä ja ulkotiloissa. Yleisissä tiloissa ei ole saanut tupakoida. Avolaitoksissa vangit ovat saaneet tupakoida ulkotiloissa. Tupakointia on rajoitettu vuodesta 2018 alkaen muutamissa vankiloissa.