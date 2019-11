Hallitus jakaa viidelle miljoonalle lapselle kasvonaamarit Intiassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Intian pääkaupunkiin on julistettu hätätila.

Intian pääkaupungissa New Delhissä on viime päivinä kärsitty niin huonosta ilmanlaadusta, että kaupunkiin on julistettu hätätila, CNN kertoo.

Hallitus ryhtyi eilen jakamaan kasvonaamareita viisi miljoonaa kasvonaamaria kaupungin kouluikäisille lapsille. Yhteensä kaupungissa asuu 18 miljoonaa ihmistä.

Ilmanlaatu kaupungissa on niin huono, että sen ympärille on muodostunut kaasupilvi.

– Jos ilmanlaatu jatkuu yhtä huonona, viranomaiset tulevat toteuttamaan kaupunkiin hätäoimenpiteitä, saastumisen valvontakeskuksen virkamies kertoo CNN:lle.

Näihin toimenpiteisiin kuuluisi muun muassa koulujen sulkeminen, rakennustöiden lopettaminen ja ajoneuvoliikenteen rajoittaminen.

CNN:n mukaan merkittävin syy kaupungin saastuneeseen ilmaan ovat moottoriajoneuvot, joita on rekisteröitynä kaupunkiin yhteensä 8,8 miljoonaa kappaletta.