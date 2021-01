Hallitus ja järjestöt sitoutuneet kaventamaan naisten ja miesten palkkaeroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Edellisellä samapalkkaisuusohjelman kaudella keskimääräinen ansiotason ero kaventui yhdellä prosenttiyksiköllä.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r.), työministeri Tuula Haatainen (sd.), opetusministeri Jussi Saramo (vas.) ja työmarkkinajohto kokoontuivat tänään tiistaina keskustelemaan samapalkkaisuudesta.

Tapaamisessa keskityttiin siihen, miten vuodenvaihteessa hyväksytty yhteinen samapalkkaisuusohjelma toteutetaan. Tavoitteena on kaventaa naisten ja miesten keskimääräistä palkkaeroa entistä nopeammin.

– Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä on työelämän tasa-arvon ydin, jonka toteutuminen vaatii vielä paljon työtä. Asiassa on mahdollista päästä eteenpäin, sillä hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelmalle on yhteinen tuki ja ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten välisiin palkkaeroihin puuttumiseksi, Thomas Blomqvist sanoo tiedotteessa.

Edellisellä samapalkkaisuusohjelman kaudella naisten ja miesten keskimääräinen ansiotason ero kaventui 17 prosentista 16 prosenttiin.

Tapaamiseen osallistuvat ministereiden lisäksi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies, KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, Valtion työmarkkinalaitoksen neuvottelujohtaja Sari Ojanen, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ja Kirkon työmarkkinalaitoksen kirkkoneuvos Anna Kaarina Piepponen.