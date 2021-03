”Hallitus hyväksyy Postin työehtoshoppailun”

Kokoomusedustajan mukaan kahden kerroksen väkeä -periaate elää Postissa hyvin vahvana.

Koronasta huolimatta Posti pystyi tekemään viime vuonna ennätystuloksen. Samaan aikaan kahden kerroksen väkeä-periaate elää Postissa hyvin vahvana, toteaa kansanedustaja Marko Kilpi (kok.).

– On Postin oma henkilökunta, joilla on paremmat palkat ja paremmat edut. Sen lisäksi on henkilöstövuokrausyrityksen kautta olevat työntekijät, jotka tekevät samaa työtä, mutta palkkaus ja edut ovat huomattavasti heikommat, hän toteaa.

Hän kertoo tehneensä hallituksen omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle (sd.) kirjallisen kysymyksen, hyväksyykö hallitus Postin harjoittaman työehtoshoppailun vai aikooko hallitus puuttua siihen, että Postista saadaan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka sen työntekijöille.

Tuppurainen vastasi, että ”valtio Postin omistajana edellyttää Postin toimivan tuottavasti ilman julkista tukea, ja että yleispalvelua ei rahoiteta valtion budjetista. Oman haasteensa tälle tavoitteelle on tuonut se, että posti- ja logistiikka-ala on ollut viime vuosina ennennäkemättömän murroksen keskellä digitalisaatiokehityksen sekä koronapandemian vähentäessä voimakkaasti paperipostin määrää sekä siten jakeluja lajittelutyön kysyntää. Vaikka Posti on keskellä suurta toimintaympäristön muutosta, jolla on myös epäsuotuisia vaikutuksia henkilöstöön, luotan toisaalta siihen, että sillä on mahdollisuus tulevaisuuteen hyvänä, työllistävänä ja kannattavana yhtiönä”.

– Eli ministerin mielestä digitalisaatio ja korona ovat syyllisiä Postin haastavaan tilanteeseen, jotka vaikuttavat epäsuotuisasti henkilöstöön. Samaan aikaan Posti teki ennätystuloksen. Suomen valtiohan saa osinkoja Postilta 31,3 miljoonaa euroa. Nämäkin osingot mahdollistava yksi osatekijä on edullinen vuokratyövoima eli työehtoshoppailu. Postin vuokratyöntekijät taas tarvitsevat valtion tukea, koska eivät tule pienillä palkoilla toimeen, Kilpi toteaa.

Hän huomauttaa, että Postin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma 2019-2020 alkaa lauseella ”Posti on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka. Meillä on nollatoleranssi kaikenlaiseen syrjintään tai epätasa-arvoiseen kohteluun liittyen.”

– Posti on valtio-omisteinen yritys, jonka pitäisi toimia esimerkillisesti, eikä pienintäkään työehtoshoppailua eikä kyseenalaisia menettelyjä hyväksytä. Tällainen toiminta ei voi olla hyväksyttyä 2020-luvulla, Kilpi sanoo.