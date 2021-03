”Hallitus hieroi kaksi vuotta, käteen ei jäänyt mitään”

Kokoomusedustajan mukaan yksi nopein keino työllisyyden lisäämisessä olisi aito paikallinen sopiminen.

Koronan jälkeen suomalaiset työmarkkinat on saatava ripeästi toimimaan ja talous kasvamaan, toteaa kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) Normiperjantai -videossaan Twitterissä.

Hänen mukaansa yksi nopein keino työllisyyden lisäämisessä olisi aito paikallinen sopiminen yrityksissä.

– Ja tätä tavoitetta hallitus on sitoutunut edistämään myös hallitusohjelmassaan. On kestämätöntä ja epäoikeuden mukaista, että lailla rajoitetaan järjestäytymättömien yritysten sopimisvapautta, Wallinheimo toteaa.

Myös viimeisimpien kyselytutkimusten mukaan sekä yrittäjien, että työntekijöiden enemmistö kannattavat paikallisen sopimisen lisäämistä.

– No hallitus on nyt hieronut tätä jo kohta lähes kaksi vuotta sille perustetussa työryhmässä. Ja mitä kahden vuoden jälkeen on jäämässä käteen? No ei yhtään mitään. Työryhmä ei ole kuuleman mukaan pääsemässä yksimielisyyteen edes esityksestä, johon jäsenet jättäisivät eriäviä mielipiteitä, Wallinheimo ihmettelee.

Hän muistuttaa, että kokoomus on ehdottanut reilua paikallisen sopimisen lisäämistä jo vuosia ja viimeksi vaihtoehtobudjetissaan.

– Vähimmäisehdot turvattaisiin, valvontaa tiukennettaisiin ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia lisättäisiin, kansanedustaja tiivistää.

– Olemme jopa ehdottaneet, että asiaa edistetään suoraan lainsäädäntöteitse, kun on käynyt selväksi, etteivät työmarkkinaosapuolet pääse asiasta sopuun. Lainsäädännössämme on noin 50 paikallisen sopimisen estävää säännöstä. Eiköhän hoideta tämä nyt eduskuntana maaliin, kun työmarkkinajärjestöt eivät siihen kykene, Wallinheimo toteaa.