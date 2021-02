”Hallitus ei hoitanut rajatestausta ja nosti kädet pystyyn”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Daniel Sazonov syyttää valtioneuvostoa käsien pesemisestä.

Helsingin kaupunginhallituksen jäsen ja kokoomuksen Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov arvostelee kovin sanoin pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) lausuntoja.

– Tämä Krista Kiurun A-talk esiintymien ei ole kyllä nyt mistään kotoisin! Vai että ”Helsinki ei ole saanut rajoja kuntoon”?!, Sazonov päivittelee Twitterissä.

– Hallitus ei kyennyt hoitamaan rajatestausta kuntoon ja nosti kädet pystyyn. Piste. Ei pidä alkaa kaupunkeja osoittelemaan ja käsiään tästä pesemään, Sazonov jatkaa.

Hallitusta on arvosteltu pitkin epidemiaa siitä, ettei rajoja ole saatu suljettua virukselta. Kiurulta kysyttiin eilisessä Ylen A-talkissa, mikä rajojen koronaturvallisuudessa oikein on ongelmana. Keskustelu kääntyi miekkailuun ministerin ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) välillä. Helsingissä ongelma ovat olleet erityisesti satamat, joissa liikenne on suurta.

Hallitus on saanut valmiiksi lain rajojen pakkotesteistä. Se saadaan kuitenkin voimaan todennäköisesti vasta huhtikuussa. Monien oikeusoppineiden mukaan lakia ei edes tarvittaisi, vaan pakkotestejä olisi voitu tehdä jo nykylailla. Toinen keskeinen kysymys liittyy siihen, miksei Suomi monien muiden maiden tapaan vaadi tulijoilta todistuksia negatiivisista testeistä.

Kiuru totesi, että Helsinkiin on tulossa ohjauskirje, jossa velvoitetaan rajatesteihin. Jan Vapaavuori taas vastasi, että tilanne on nyt hallinnassa pienten matkustajamäärien takia, mutta tähän tarvitaan kestävämpi ratkaisu, kun matkustajia alkaa väistämättä tulla enemmän. Helsingistä on varoitettu jo aiemmin, ettei näin suurien ihmismäärien pakkotestaukseen ole resursseja. Pormestari tivasi, miksei Suomi ei toimi kuin muut Pohjoismaat ja edellytä rajalla todistusta negatiivisesta testistä.

Kiuru selvitti asiaa monipolvisesti. Hänen mukaansa tällainen olisi hallituksen tahtotila ja tätä on esitetty, mutta siinä ”oli monenlaista huomautettavaa”.

– Tarkoitan sitä, että olemme jo aikaisemmin esittäneet eduskunnalle, että ennakkotestitodistus olisi tämmöinen lakisääteinen paperi, joka pitäisi olla mukana kun rajan ylitys tapahtuu. Se meni sitten eduskunnassa mönkään kuten tiedämme, Kiuru sanoi.

Hän kuvaili, että ”saman hevosen selässä ollaan nyt toista kertaa”. Kiuru totesi Ruotsin hoitaneen asian ilmoituksella muutamassa päivässä, kun Suomessa todistuksen vaatimisesta kehkeytyi juridisesti ”via dolorosa”.

Käytännössä tulevat rajatestauspykälät mahdollistavat tulevaisuudessa pakkotestistä vapautumisen jonkinlaisen testitodistuksen esittämällä.

Jan Vapaavuori muistutti olevan hyvin eri logiikka, vaaditaanko negatiivista testitulosta Suomeen matkaavaan laivaan astuvalta vai hoidetaanko testaus vasta satamassa Suomessa.

– Sitä on ihan logistisesti mahdotonta järjestää satamassa, jos matkustajamäärät ovat hyvin isoja, pormestari totesi.

Hän korosti, että testaajissa on kyse myös pitkälti samoista henkilöistä, joiden pitäisi olla tekemässä jäljitystä ja ehkä jopa rokottamassa.

Tämä @KristaKiuru A-talk esiintymien ei ole kyllä nyt mistään kotoisin! Vai että ”Helsinki ei ole saanut rajoja kuntoon”?! Hallitus ei kyennyt hoitamaan rajatestausta kuntoon ja nosti kädet pystyyn. Piste. Ei pidä alkaa kaupunkeja osoittelemaan ja käsiään tästä pesemään. — Daniel Sazonov (@Dansazo) February 25, 2021

Muistatteko, miten viime viikolla pilkattiin THL:ää, joka ehdotti pk-seudun ravintoloiden sulkemista kolmeksi viikoksi. Ministerit olivat pöyristyneitä, STM puhutteli. Erittäin surullinen ratkaisu, mutta prosessi myös hyvä osoitus totuudenpuhujan epäkiitollisesta roolista. — Lauri Tierala (@LTierala) February 25, 2021