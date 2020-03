Hallitus asetti komiteoita valmistelemaan uudistuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Parlamentaariset komiteat valmistelevat merkittäviä yhteiskunnallisia uudistuksia.

Torstaina pidetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa asetettiin neljä komiteaa: kriisinhallintakomitea, asevelvollisuuskomitea, maakuntaverokomitea ja lapsistrategiakomitea. Lisäksi myöhemmin maaliskuussa on määrä asettaa sosiaaliturvakomitea.

Kriisinhallintakomitean puheenjohtajaksi on nimitetty valtiosihteeri Johanna Sumuvuori (vihr.), asevelvollisuuskomitean puheenjohtajaksi kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.), maakuntaverokomitean puheenjohtajaksi kansanedustaja Esko Kiviranta (kesk.) ja lapsistrategiakomitean puheenjohtajaksi ministeri Krista Kiuru (sd.).

Sosiaaliturvakomitean puheenjohtajaksi nimitetään asettamisen yhteydessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tutkimusprofessori Pasi Moisio.

Kriisinhallintakomitean vastuuministeriönä on ulkoministeriö, asevelvollisuuskomitean vastuuministeriöinä ovat puolustusministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö, maakuntaverokomitean vastuuministeriönä on valtiovarainministeriö, lapsistrategiakomitean sekä sosiaaliturvakomitean vastuuministeriönä on sosiaali- ja terveysministeriö.

Hallituksen mukaan parlamentaarisella valmistelulla halutaan varmistaa politiikan valmistelun pitkäjänteisyys ja ulottuminen vaalikausien yli.

Komiteoiden jäseninä on edustajia kaikista eduskuntaryhmistä. Lisäksi mukana on pysyviä asiantuntijoita.

Sosiaaliturvakomitean työn ennakoidaan kestävän ensi vaalikauden loppuun. Muiden komiteoiden työn on määrä valmistua tällä vaalikaudella, osan jo kuluvan vuoden loppuun mennessä.