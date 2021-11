Hoitajien koronapassin venyminen ensi vuoteen ei miellytä kansanedustajaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila arvioi Ylen A-Studiossa, että koronapassia hoitajilta vaativa lainsäädäntö venyy ensi vuoden puolelle. Syynä ovat tuleva joulu ja tuleva eduskunnan istuntotauko.

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies ei ole tyytyväinen asiaan.

– Mitä ihmettä? Minä tarjoudun kansanedustajana pikakäsittelemään sen lain nyt heti ja olen varma, että muut ovat samaa mieltä, Terhi Koulumies twiittaa.

– Eli #hallitus älkää edes yrittäkö laittaa saamattomuuttanne muiden syyksi taas.

Kansanedustaja on jakanut Ilta-Sanomien jutun. Siinä eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi sanoo, että ”istuntotauot on alustavasti päätetty, mutta kuten on nähty, niin eduskunta on niistä aiemminkin joustanut jos se on ollut välttämätöntä”.

Mitä ihmettä? Minä tarjoudun kansanedustajana pikakäsittelemään sen lain nyt heti ja olen varma, että muut ovat samaa mieltä. Eli #hallitus älkää edes yrittäkö laittaa saamattomuuttanne muiden syyksi taas. #eduskunta #koronapassi #kokoomus #helsinki #korona #rokote — Terhi Koulumies (@terhikoulumies) November 4, 2021