Hallitus 20.3.2020: Yksikään yritys ei kriisin takia konkurssiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovalta antoi maaliskuussa koronaepidemian alussa lupauksia.

Hallitus ilmoitti 20. maaliskuuta 2020 jättimäisestä tukipaketista koronakriisissä. Lisätalousarviota koskenut valtioneuvoston tiedotustilaisuus on nähtävillä alla.

Tuolloisen valtiovarainministerin ja keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin lupaus oli melkoinen.

– Kaiken kaikkiaan hallituksen toimet yhteensä ovat noin 15 miljardia euroa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me todellakin olemme tosissamme sen kanssa että yksikään yritys ei ajaudu tämän kriisin takia konkurssiin, eikä ihmiset massatyöttömyyteen, Katri Kulmuni sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kulmunin mukaan ”valtio takaa ja me odotamme nyt että pankit jakaa”.

– Tässä ensi tilassa on tietenkin kaikkein tärkeintä se, että autamme suomalaiset yritykset, suomalaiset ihmiset tämän akuutin kriisin yli. Ja tämä tulee tarkoittamaan myös sitä, että valtio ottaa lisävelkaa, mutta emme halua ottaa riskiä siitä että Suomessa yrityksiä menee isolta osin nurin, ja suomalaiset ihmiset isolta osin menettävät työpaikkansa, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on kiinnittänyt huomiota alkuvuoden lupauksiin. Heinonen kysyy, voiko pääministeriin luottaa.

– Uhattuna on nimittäin lähikuukausien aikana tuhannet tapahtuma-alan yritykset ja työpaikat, mutta myös valtava määrä matkailun ja ravintola-alan yrityksiä ja työpaikkoja. Matkailu ja ravintola-ala työllistää suoraan noin 90 000 työntekijää ja siihen läheisesti monella tapaa liittyvä ja linkittyvä tapahtuma-ala 20 000 kokoaikaista ja 175 000 tilapäistä työntekijää, Timo Heinonen kirjoittaa blogissaan.

– Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo on ollut jopa 2,35 miljardia euroa. Ja nyt tosiasia on se, että käytännössä koko toimiala on ollut Marinin hallituksen asettamien koronarajoituksien takia lähes pysähdyksissä jo puolen vuoden ajan.

– Valitettavasti tuntuu ja näyttää siltä, että pääministeri Sanna Marinille ja hänen hallitukselleen toiset työpaikat ovat toisia tärkeämpiä ja arvokkaampia.