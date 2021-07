Hallituksessa täysi sota metsistä: ”Yritetään vallankaappausta – ”Epäisänmaallista”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen ihmetteli, miten hallituksella ei ole vieläkään yhteistä metsäpolitiikkaa.

EU:n komission valmistelema metsästrategia lisää hurjasti kierroksia Suomen poliittiseen keskusteluun. Tunteet kävivät Suomi-Areena eduskuntapuolueiden puheenjohtajatentissä kuumina.

Yhteen ottivat erityisesti keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo. Ohisalo puolusti ajatusta siitä, että EU:lla on aiempaa enemmän toimivaltaa metsäasioissa, kun taas Lohi ilmoitti asian olevan hallituskysymys.

– Keskusta ei tue sellaista hallitusta, joka antaa EU:lle vallan päättää, miten Suomessa metsiä käytetään kestävällä tavalla, Lohi sanoi.

Komission on kerrottu valmistelevan metsästrategiaa, joka vaikeuttaisi puun hyötykäyttöä ja painottaisi erityisesti luonnon monimuotoisuutta. Hallituksessa sekä keskusta että SDP ovat lobanneet EU:ta ottamaan huomioon Suomen teolliset intressit. Vihreät ovat syyttäneet demareita ja keskustaa monimuotoisuuden unohtamisesta ja myös hallitusohjelman sivuuttamisesta, kun he ovat viestineet Suomen hallituksen tahtotilasta.

– Tästä on käyty pelisääntökeskustelua. On hyvä muistaa, että meillä on viiden puolueen hallitus. Hallitusohjelmassa todetaan, että hiilinieluja ja monimuotoisuutta vahvistetaan. Tämä on vaikuttamistyöstä unohtunut, Ohisalo sanoi ja hän sai tukea Li Anderssonilta.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen ihmetteli hallituksen asemointia Suomelle kansallisesti erittäin tärkeässä metsäpolitiikassa.

– On oikein, että kansainvälisellä tasolla tehdään ilmastopolitiikkaa. Sen jälkeen pitää olla realistinen ote, miten taloutemme etuja valvotaan. Näin tekevät Saksa ja Ranskakin. Emme voi tarpeettomasti tuhota kansantaloutemme moottoria. Suomen hallitus ei ole kyennyt muodostamaan asiassa vieläkään kantaa. Ensin pitäisi olla yhteinen kanta, sitten hakea liittolaiset. Sanna Marinin hallitus ei kykene kumpaankaan.

Maria Ohisalo puolusti tiukempaa metsäpolitiikkaa ja huomautti, että jos hiilinieluja ei vaadita lisää, Suomen pitää kiristää ilmastotavoitteita esimerkiksi liikenteessä. Lohi puolestaa lisäsi löylyä kuvailemalla EU:n komission politiikkaa ”vallankaappaukseksi”.

Liike Nytin Harry Harkimo kuvaili metsäpolitiikan kiristämistä ”epäisänmaalliseksi” ja muistutti Suomessa olevan 600 000 metsänomistajaa, jotka huolehtivat omistuksestaan.