Hallituksessa kriisin merkkejä? Tutkija vertaa tilannetta Antti Rinteen eroon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epäluottamuksen yleistyminen on Johanna Vuorelman mukaan keskeinen kysymys.

Tampereen yliopiston politiikan tutkija, tutkijatohtori Johanna Vuorelman mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen puolueiden välillä on viime päivinä esiintynyt epäluottamuksen signaaleja. Hänen mukaansa tämä lisää perinteisesti riskiä hallituskriisille.

– Nyt kuva on ristiriitainen. Yhtäältä Marin puhuu luottamuksellisesta ilmapiiristä, toisaalta hallituksen sisältä kuuluu edelleen epäluottamuspuhetta, hän arvioi yhteisöpalvelu Twitterissä.

Osa keskustan kansanedustajista on kritisoinut Marinia ja hänen toimintaansa kulttuurileikkauksia koskeneessa kohussa voimakkaasti. Vuorelma huomauttaa, että kansanedustajien mielipiteellä on väliä.

– Luottamus ei ole vain ministerien keskinäinen asia vaan hallituspuolueiden välinen.

Hänen mukaansa relevantti vertailukohta on SDP:n ex-puheenjohtaja Antti Rinteeseen kohdistunut epäluottamus. Rinne joutui eroamaan pääministerin paikalta alle vuoden jälkeen joulukuussa 2019 hallituskumppani keskustan ilmaistua menettäneensä häneen luottamuksensa.

Rinnettä kaatamassa oli myös silloinen keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, joka nyt tiede- ja kulttuuriministerinä sai osakseen voimakasta kritiikkiä pääministeriltä hallituksen sopimien päätösten julkistamisesta.

– Olennainen kysymys on, onko kyse yleistyneestä epäluottamuksesta ja jos on, kuinka laajasti jaettua se on keskustan sisällä, Vuorelma arvioi.

Viime päivinä on ollut epäluottamuksen signaaleja hallituskumppaneiden välillä. Perinteisesti se lisää riskiä hallituskriisille. Nyt kuva on ristiriitainen. Yhtäältä Marin puhuu luottamuksellisesta ilmapiiristä, toisaalta hallituksen sisältä kuuluu edelleen epäluottamuspuhetta. pic.twitter.com/AERO83wfpv — Johanna Vuorelma (@VuorelmaJohanna) October 16, 2021