Hallituksessa kiistaa maasta poistumisen verosta

Vasemmistopuolueissa on kannatusta verolle. Keskustassa ja RKP:ssa siihen suhtaudutaan epäilevästi.

Suhtautuminen luonnollisten henkilöiden ”arvonnousuveroon” eli niin sanottuun maastapoistumisveroon jakaa hallituspuolueiden kansanedustajia.

Hallitusohjelmaan kirjattu verosuunnitelma nousi keskusteluun uudelleen helmikuussa valtiovarainministeriön julkistaman selvityksen myötä. Valtiovarainministeriön mukaan selvitys ei puolla veron säätämistä, vaikka se mahdollista onkin. VM:n mukaan maastapoistumisvero sisältää ”siinä määrin ongelmallisuuksia, ettei lainsäädäntötoimiin ole aihetta nyt ryhtyä”.

Selvityksen julkistamisen jälkeen useat SDP:n ja vasemmistoliiton kansanedustajat ovat vaatineet veron säätämistä. Pääministeripuolue SDP:n esityslistalla vero on ollut jo pitkään. Muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) vetoaa Twitterissä, että vero tulisi viedä kaikesta huolimatta lainsäädäntövalmisteluun.

– Hallitusohjelman mukaan selvitetään, voidaanko Suomessa toteuttaa #arvonnousuvero joka takaa, että Suomessa ansaitut voitot verotetaan Suomessa. @VMuutiset selvitti, että voidaan. Nyt toteuttamaan!, Timo Harakka tviittaa.

SDP:n kansanedustaja, entinen ministeri Tarja Filatov kuvailee maastapoistumisveroa ”oikeudeksi ja kohtuudeksi”. Samoilla linjoilla on ilmoittanut olevansa myös SDP:n Pia Viitanen.

Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Jussi Saramo kannattaa hänkin veroa ja tulkitsee valtiovarainministeriön nihkeän suhtautumisen olevan ”tyypillistä valtiovarainministeriön muutosvastarintaa”.

Keskusta ja RKP ovat sen sijaan suhtautuneet maastapoistumisveroon epäilevästi. RKP:n ryhmäjohtaja Anders Adlercreutz toteaa Twitterissä, että maastapoistumisveroa ”ei tule”.

– VM:n mukaan maastapoistumisvero sisältää ”siinä määrin ongelmallisuuksia, ettei lansäädäntötoimiin ole aihetta nyt ryhtyä”. Juuri näin, Adlercreutz katsoo.

Myös valtiovarainministeripuolue keskustasta on kuulunut kielteisiä näkemyksiä. Muun muassa keskustan kansanedustaja Esko Kiviranta on aiemmin todennut, että ”arvonnousuverossa on vääjäämättä Suomesta poismuuton rankaisemisen sävy”, joka ei sovellu Suomen yhteiskuntamalliin.

– Mielestäni voidaan perustellusti poliittiselta kannalta kysyä, onko asianmukaista, että Suomella olisi jokin ehdoton oikeus kohdistaa veroja henkilön omaisuuteen sen jälkeen, kun hän on muuttanut pois Suomesta. Uskon itse enemmän filosofiaan, jossa lähdetään siitä, että Suomen tulee olla verotuksen osalta ja muutoinkin valtio, josta ihmiset eivät halua muuttaa pois, Kiviranta arvioi eduskunnassa viime vuoden lopulla.

