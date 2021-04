Francis McCarron: Hallituksen virhe on mahdollista korjata

Kirjoittajan mielestä kokoomus voisi oppositiosta korjata hallituksen massiivisen virheen.

Oppositiopuolueen ajaminen kriisiin keskellä hallituskriisiä on aikamoinen temppu, nyt sekin on nähty. Mutta hätä ei ole tämännäköinen. Virhe on mahdollista korjata. Se edellyttää, että kokoomusryhmä tekee ainoan vastuullisen ratkaisun, pyörtää päätöksensä, ja päättää äänestää EU:n elpymispakettia vastaan. Kokoomuksen eduskuntaryhmän päätös äänestää tyhjää Euroopan unionin elvytyspaketin hyväksymisessä oli temppu, jota veronmaksajien ja erityisesti meidän kokoomuksen äänestäjien on vaikea hyväksyä.

Kokoomus on Suomen Eurooppa-myönteisin puolue ja hyvä niin. Länsimielisyys, toimivat kansainväliset suhteet ja vahva eurooppalainen yhteistyö on syvällä meidän kokoomuslaisten dna:ssa, niin minunkin. Samoin meidän kovinta ydintämme on vahva talouden ymmärrys. Siksi onkin vaikea ymmärtää, miksi kokoomus voi hyväksyä holtittoman rahojenkäytön ja kannustaa huonosti talouttaan hoitaneita maita velkaantumaan entisestään.

Kaikki talousennusteet ennakoivat ennennäkemätöntä talouskasvua koko maailmaan, kun talous jälleen avautuu koronarajoitusten jälkeen. Massiiviselle elvytykselle ei tässä tilanteessa ole mitään tarvetta, itse asiassa päinvastoin. Nopeassa talouskasvussa finanssipolitiikan pitää olla kiristävää. Se on paras aika laittaa julkista taloutta kuntoon ja tehdä leikkauksia. Kaikki kokoomuslaiset tietävät, että Suomessa on nyt aika aloittaa leikkaukset. Aivan sama logiikka pätee koko Eurooppaan. Italian velkajuhlan on loputtava nyt, eikä joskus. Kokoomuksella on nyt tuhannen taalan paikka toimia vastuullisesti ja kaataa isänmaallemme haitallinen elpymispaketti.

On vaikea ymmärtää miksi suomalaisten veronmaksajien rahat pitää kaataa varakkaiden italialaisten leväperäistä taloudenhoitoa paikkaamaan. Pelottelu ja kauhukuvien maalailu paketin hylkäämisen seurauksista on naurettavaa ja historiatonta. Tanska äänesti aikoinaan nykyisenmuotoisen EU:n ja euron perustamiseen tähtäävää Maastrichtin sopimusta vastaan, ja jättäytyi euron ulkopuolelle. Irlantilaiset äänestivät myöhemmin Lissabonin sopimusta vastaan. Silloinkin maalailtiin kauhukuvia, kuinka kaikki menee ja loppu tulee. Ei mennyt, eikä loppuakaan kuulunut. Sen sijaan neuvoteltiin sopimukset uusiksi ja ne hyväksyttiin kyseisille jäsenmaille paremmilla ehdoilla. Molemmat sopimukset olivat paljon suurempia merkitykseltään kuin nykyinen talouspaketti. Samaa julmistelua ja pelottelutaktiikkaa on aina käytetty.

Sanna Marinin kokemattomalle punavihreälle hallitukselle nämä uhkaukset menivät todesta ja pääministeri vei Suomen mukaan huonoon sopimukseen. Kokoomuksella on nyt mahdollisuus oppositiosta käsin korjata hallituksen massiivinen virhe ja pelastaa veronmaksajien rahat Molokin kidalta, joka ei tule tyytymään tähänkään miljardipakettiin, vaan hamuaa jo ahnaasti seuraavaa. Äänestäjät ovat valinneet eduskuntaan kansanedustajat tekemään valintoja heidän edustamiinsa omiin arvoihin ja osaamiseen perustuen, eivät pakoilemaan vastuuta.

Ryhtiä kokoomuslaiset, nyt on paikka toimia oikein, kuten vain me tiedämme ja osaamme.

Francis McCarron Francis McCarron on yrittäjä, Lahden kaupunginvaltuutettu ja valtiotieteiden maisteri.