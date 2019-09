”Hallituksen toiminta ei vakuuta – totaalista haparointia pitkin kesää”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS:n entisen puoluesihteerin mukaan tapa, jolla hallitus muodostettiin, sai ihmiset hereille.

Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo on tyytyväinen Ylen tuoreeseen gallupiin, jossa perussuomalaisten kannatus oli noussut prosenttiyksikön ja puolue on edelleen suurin 20,6 prosentin kannatuksella.

– Vetää hymyä suuhun. Tästä tulee nyt ärhäkkä syksy ja tämä on hyvä pohja sille, Riikka Slunga-Poutsalo sanoo Verkkouutisille.

Perussuomalaisten entinen puoluesihteeri uskoo, että puolueen kannatus nousee vielä, kun hiljaisemman kesän jälkeen päästään asiakeskustelussa päivänpolttaviin aiheisiin. Kuinka paljon perussuomalaisten kannatus voi vielä nousta, sitä Slunga-Poutsalo ei osaa sanoa.

– Otetaan pala kerrallaan. Potentiaalia kyllä löytyy.

Slunga-Poutsalo arvioi perussuomalaisten kannatuksen nousun olevan seurausta vaalien jälkeisistä tapahtumista.

Hänen mukaansa tapa, jolla hallitus muodostettiin, sai ihmiset hereille. Toiseksi ja kolmanneksi suurimmat puolueet perussuomalaiset ja kokoomus jätettiin oppositioon ja hallitukseen nousi kovan vaalitappion kokenut keskusta.

– Siinä ei oikein kansalaisten antama ääni kuulunut. Ihmiset ovat aktivoituneet seuraamaan, mitä tässä tapahtuu. Hallituksen tämän hetkinen toiminta ei ole kyllä vakuuttanut ketään. Se on ollut totaalista haparointia pitkin kesää, Slunga-Poutsalo sanoo.

Hänen mukaansa maahanmuutto on vain yksi ihmisiä puhututtavista asioista. Perussuomalaisten kannattajien keskuudessa todella iso asia on talous.

– Vähäisten veroeurojen oikeudenmukainen jakaminen ja talouskasvusta huolehtiminen. Emme me voi velaksi elää ja jakaa koko ajan sitä, mitä meillä ei ole. Siihen pitäisi keskittyä vahvasti, että me saisimme kassaa jaettavaksi suomalaisille. Kun työllä ja palkalla ei elä, se kohdentuu moneen tavalliseen ihmiseen tällä hetkellä, Slunga-Poutsalo sanoo.

Viimeksi liikkeelle rytinällä – nyt maltti ja faktat purevat

Ylen kannatusmittauksen mukaan toiseksi suurin puolue on kokoomus 17,4 prosentin kannatuksella. Edelliseen mittaukseen verrattuna puolueen kannatus on noussut 0,6 prosenttiyksikköä.

– Kyllä se teki hyvää. Täytyy myöntää, että hyvälle tuntuu, kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko sanoo.

– Meitä on vähän syytetty, että te olette liian hiljaa, mutta muistan vuoden 2003, jolloin tulin tänne (eduskuntaan) ja silloin lähdettiin liikkeelle aika rytinällä oppositiossa pitkän hallituskauden jälkeen ja siitä tuli palautetta. Nyt sovittiin, että otetaan maltilla ja faktoihin perustuen, ja se näyttää nyt purevan, Risikko perustelee.

Riittääkö kokoomukselle 17,4 prosentin kannatus?

– Varmasti aina pitää ajatella niin, että eteenpäin ja ylöspäin, mutta täytyy muistaa, että tilanne on nyt haasteellinen eikä enää ole kolmea suurinta, vaan areenalle on tullut enemmän puolueita. Ihmisten äänistä kilpailee moni muu. Mielestäni se on hyvä tulos, Risikko vastaa.

Risikon mielestä pieni kasvu kannatuksessa on seurausta siitä, että kokoomus ei ole räksyttänyt kaikista asioista, vaan asioihin on otettu kantaa silloin kun on aiheetta ja faktoihin perustuen.

– Olemme luottavaisin mielin ja syksy tulee näyttämään sen, että jos rahaa jaetaan ilman, että sitä vielä on, niin se kyllä tulee kaatumaan omaan näppäryyteensä, Risikko sanoo.

Hallituksen toimet eivät näy vielä kentällä

Pääministeripuolue SDP on 16,9 prosentin kannatuksellaan vasta kolmanneksi suurin. Kannatus on noussut saman verran kuin kokoomuksella eli 0,6 prosenttiyksikköä.

– Minulla on hyvin muistissa se, että Paavo Lipponen aikoinaan sanoi, että galluppeja tulee ja menee. Niitä näyttää tulevan kerran kuukaudessa, SDP:n kansanedustaja Raimo Piirainen sanoo.

Piirainen näkee, että hallituksen toimenpiteet eivät näy vielä kentällä.

– Kansalaisten on hirveän vaikea nähdä, miten yhteiskuntaa viedään eteenpäin ja saadaan työllisyyttä parannettua. Kun ensimmäinen budjetti nykäistään tuohon, niin ne rupeavat pikkuhiljaa näkymään. Uskon, että hallituspuolueiden kannatus tulee olemaan ensi keväänä korkeammalla kuin nyt, Piirainen sanoo.

Hallituksen budjettiriihi pidetään parin viikon kuluttua 17.-18. syyskuuta.

Demarikansanedustaja uskoo, että SDP:n kannatusta nostavat panostaminen työllisyyteen ja koulutukseen sekä osallistaminen.

– Kansalaisia osallistetaan enemmän yhteiskuntaan, eikä jätetä ulkopuolelle. Osatyökykyiset ja kaikki otetaan huomioon. Mitä suurempi tyytyväisyys kansalaisten keskuudessa vallitsee tämän hallituksen aikana, se vaikuttaa ihan suoraan gallupeihin.

Piiraista ei huolestuta se, että pääministeripuolue on nyt gallupissa vasta kolmantena.

– Minua ei hermostusta yhtään. Uskon siihen, kun tehdään neljä vuotta uutterasti töitä, ollaan ihan hyvissä asemissa seuraaviin vaaleihin, Piirainen luottaa.