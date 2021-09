”Hallituksen tavoite mahdoton, ellei hoitajapulaa ratkaista ensin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pelkästään ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin tarvitaan vuoteen 2030 mennessä 30000 uutta hoitajaa.

Hoitajamitoituksena tunnetuksi tullut vanhuspalvelulain muutos koskee ympärivuorokautisia hoivakoteja, joissa tällä hetkellä on oltava 0,55 hoitajaa yhtä asukasta kohti kolmen viikon ajanjaksolla. Mitoitus nousee 1.4.2023 mennessä asteittain 0,7:ään.

Hoiva-alan yritys Attendon mukaan hallituksen asettamaan tavoitteeseen on mahdotonta päästä, jos hoitajapulaa ei ratkaista ensin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi tänään tulokset Vanhuspalveluiden tila -kyselystä, jossa kerätään tietoa muun muassa lain mukaisen, kolmen viikon jaksolla toteutuneen henkilöstömitoituksen toteutumisesta tehostetun hoivan eli ympärivuorokautisissa hoivakodeissa, sekä johtamisesta ja toimintatavoista vanhuspalveluiden toimintayksiköissä.

Vanhuspalvelulain tultua voimaan lokakuussa 2020 mitoitus kasvoi ja välitön ja välillinen asiakastyö piti paitsi erottaa toisistaan, myös raportoida siitä.

– Henkilöstömitoitus nousee asteittain, ja seuraaviin mitoitusportaisiin pääsy on hyvin vaikeaa tässä työvoimatilanteessa. Hoitajapula koskettaa Attendoakin kipeästi: vakituisia työntekijöitä on vaikeaa rekrytoida etenkin pienille paikkakunnille ja sijaisia puolestaan vaikea löytää esimerkiksi äkillisiin sairauslomiin, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

THL:n kyselyn tulokset kertovat, että lähes kaikissa ikäihmisten ympärivuorokautisissa Attendo-kodeissa saavutettiin tai ylitettiin nykyinen, lain vaatima taso 0,55.

Kukaan ei ratkaise hoitajapulaa yksin

Jo ensi vuodenvaihteessa voimaan tuleva taso 0,6 on erittäin vaikea saavuttaa. Holmqvistin mukaan Attendolle tarvitaan 800 uutta hoitajaa tämän varmistamiseksi.

– Huhtikuun alussa 2023 voimaan tuleva taso 0,7 on mahdotonta saavuttaa, mikäli hoitajapulaa ei ratkaista valtakunnallisin, poikkihallinnollisin toimin ensin, Holmqvist toteaa.

Hänen mukaansa Attendo on jo kuluneen kesän aikana joutuneet vastaamaan kunnille noin 300 vanhusta koskien, ettei yritys voi ottaa heitä vastaan hoitajapulan vuoksi.

– Henkilökuntaa ei yksinkertaisesti ole riittävästi saatavilla: paikkoja hoivakodeissa sen sijaan on. Jo nyt tilanne on siis se, että sadat ympärivuorokautista hoivapalvelua tarvitsevat ikäihmiset jonottavat joko kotonaan tai terveyskeskusten vuodeosastoilla paikkaa hoivakotiin. Tämä on inhimillisesti ottaen kestämätöntä niin ikäihmisen itsensä kuin hänen läheistensä kannalta. Jos tilanteeseen ei puututa, tuhannet suomalaiset tulevat jäämään ilman ansaitsemiaan palveluita, Holmqvist toteaa.

Holmqvistin mukaan Attendolla on käynnissä lukuisia toimenpiteitä paitsi johtamisen ja työssä viihtymisen parantamiseksi, myös nykyisen, hyvin akuutin hoitajapulan ratkaisemiseksi.

– Teemme itse kaikkemme, mutta yksikään toimija ei ratkaise tätä ongelmaa yksin. Pelkästään ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin tarvitaan vuoteen 2030 mennessä 30 000 uutta hoitajaa. Toivomme nyt valtiolta nopeita ja vaikuttavia toimenpiteitä hoitajapulan ratkaisemiseksi, hän sanoo.

Attendo on Suomen suurin hoiva-alan yksityinen toimija ja Suomen kuudenneksi suurin yritystyönantaja. Attendolla työskentelee 14 500 hoivan ammattilaista, joista suurin osa lähihoitajia. Attendo-kodeissa asuu noin 12 000 ihmistä.