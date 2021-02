”Hallituksen suunnitelma on puhdasta sosialismia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusnuoret vaatii yksityisille työnantajille joustoja ja tukea osatyökykyisten palkkaamisen helpottamiseksi.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajulan mielestä hallituksen suunnitelma valtiollisen henkilöstövuokrausyrityksen perustamisesta on puhdasta sosialismia.

Hallitus suunnittelee osatyökykyisten henkilöstövuokraukseen keskittyvän valtionyhtiön perustamista. Kokoomusnuoret tyrmää suunnitelman.

Pajula toteaa, että kymmenille tuhansille alentuneesti työkykyisille suomalaisille työllistyminen on äärimmäisen vaikeaa, jopa mahdotonta.

– Työnantajan näkökulmasta osatyökykyisen palkkaamiseen liittyy enemmän riskejä, mutta palkkakustannukset ovat samat kuin täysin työkykyisen kohdalla. Nykytilanne on kestämätön ja sen korjaaminen vaatii toimenpiteitä, hän sanoo.

Pajula toteaa, että alentuneesti työkykyisten työllisyysaste on hälyttävän alhainen ja syykin on selvä.

– Suomen jäykkien työmarkkinoiden takia yritykset eivät uskalla palkata osatyökykyisiä työntekijöitä. Tämä on iso menetys niin suomalaisten yritysten ja koko yhteiskunnan kuin erityisesti osatyökykyisten ihmisten kannalta. On selvää, että ilman julkisen sektorin tukea työllistymiseen ei ole tulossa muutosta. Siksi kohdistettuja tukitoimia tarvitaan, mutta on erittäin olennaista huolehtia siitä, että keinot auttavat todellisen ongelman ratkaisussa eivätkä toimi pelkkänä laastarina, sanoo Pajula.

Hallituksen tilaamassa selvityksessä valtio subventoisi työsuorituksen hintaa. Pajulan mukaan tämä saattaisi johtaa markkinoiden häiriintymiseen sekä siihen, että osatyökykyisten työllistäminen suoraan yritykseen vähentyy ja keskittyy valtionyhtiöön. Työllistämisen tukemisen keskittäminen myös rajaisi niitä toimialoja, joissa työskentely on mahdollista.

– Valtion ei tule lähteä kilpailemaan yksityisten yritysten kanssa. Miksi hallitus ei halua tukea työllistymistä suoraan oikeisiin yrityksiin? Suomessa on monia hyvämaineisia henkilöstöpalvelualan yrityksiä, jotka aivan varmasti olisivat kiinnostuneita osatyökykyisten työllistämisestä, kysyy Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Heidi Hanhela.

Kokoomusnuoret vaatii hallitusta perumaan aikeensa uuden valtionyhtiön perustamisesta ja tukemaan osatyökykyisten työllistymistä olemassa oleviin yrityksiin.

Järjestö tukisi osatyökykyisten työllistymistä tarkasti kohdennetulla palkkatuella sekä kattamalla tavallisesti poikkeavia koulutukseen, kuntoutukseen ja työjärjestelyihin liittyviä kuluja. Olennainen tukikeino niin osatyökykyisten kuin muidenkin työttömien työllisyyden parantamiseksi on joustavuuden lisääminen työmarkkinoilla.