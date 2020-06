”Sote-uudistus sivuuttaa tärkeimmät tavoitteet”

Kokoomusedustajan mukaan paremmat palvelut ja kustannuskasvun hillintä ovat jäämässä sivurooliin.

Hallituksen sote-uudistuksesta ovat unohtuneet tyystin uudistuksen perimmäiset tavoitteet, arvioi kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja entinen Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Anna-Kaisa Ikosen mukaan uudistuksella pitäisi tavoitella nykyistä nopeampaa hoitoon pääsyä sekä sote-palveluiden kustannusten kasvun hillitsemistä.

Hallitus esitteli tänään lausuntokierrokselle lähtevän 1200-sivuisen lainsäädäntökokonaisuuden. Ikonen pelkää, että hallitus on keskittymässä hallintomallin hiomiseen eikä palveluiden saatavuuden ja laadun parantamiseen sekä kustannusten kasvun hillitsemiseen.

– Suomen nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole kunnossa. Ihmiset joutuvat kohtuuttoman pitkiin jonoihin palveluita saadakseen. Hallituksen sote-uudistus on hallinnon uudistus, jossa palveluiden kehittäminen on sivuroolissa. On epäselvää, miten tällä mallilla ihmisten palvelut paranevat ja kuinka nopeasti hoitoon tulevaisuudessa pääsee, Anna-Kaisa Ikonen toteaa tiedotteessa.

– Hallituksen linjaukset sote-palveluiden kustannusten kasvun hillinnästä jäävät epäselviksi selkeiden tavoitteiden ja vaikuttavien keinojen puuttuessa. Jos ihmisten palveluiden parantumista tai kustannusten kasvun hillintää ei pystytä selkeästi turvaamaan, on kysyttävä mitä uudistuksella tavoitellaan, Ikonen sanoo.

Kokoomuksen mielestä sote-uudistuksessa olisi ensisijaisesti keskityttävä palvelujen nopeaan kehittämiseen vuosia kestävän hallinnollisen lainsäädäntötyön sijaan.

– Kokoomuksen mielestä laadukkaat ja toimivat palvelut ovat sote-uudistuksen tärkein tavoite. Palveluita on saatava varhain ja matalalla kynnyksellä. Ihmisille on turvattava lisää valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia omiin palveluihinsa. Tietoa on nykyistä paremmin voitava hyödyntää asiakkaan parhaaksi ja teknologia on otettava vahvasti avuksi palveluissa, Ikonen sanoo.

– Kannustan hallitusta arvioimaan, vastaako nyt tehtävä raskas hallinnollinen uudistus lainkaan näihin tavoitteisiin.