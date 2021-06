Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hallituksen toimet johtavat irvikuvaan yhdenvertaisesta terveyspolitiikasta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa pitää vasemmistovihreän hallituksen ideologista hinkua poistaa Kela-korvaus yksityisestä hoidosta ja tutkimuksesta hyytävän kylmänä politiikkana, jossa on täysin unohdettu palveluja tarvitsevat ihmiset.

Hänen mukaansa ”hallituksen ristiretki yrittäjiä vastaan tekee rumaa jälkeä ihmisten palveluille”.

– Joko vasemmistovihreät puolueet eivät ymmärrä suomalaisten arkea ja sitä, mikä merkitys yrittäjien työllä ja yksityisellä palveluilla on suomalaisten mahdollisuudelle saada tarvitsemansa palveluita, tai sitten he eivät siitä piittaa, Sarkomaa toteaa.

– Oli vastaus kumpi tahansa niin yhtä järkyttävää. Vasemmistovihreät sulkevat silmänsä toimiensa vaikutuksilta ihmisten hätään ja palveluiden heikentymiseen. Yhtään puheenvuoroa ei ole kuulunut, miten aiotaan Kela-korvauksen turvin tehdyt miljoonat vuosittaiset lääkärissäkäynnit ja sadat tuhannet laboratorio- ja kuvantamistutkimukset jatkossa hoitaa. Esitys kuormittaisi ennestään jonoutunutta julkista sektoria, johtaisi ihmisten palveluiden heikkenemiseen, Sarkomaa jatkaa.

Hän toteaa, ettei hallitus näytä ymmärtävän, että merkittävä osa Kelan korvaamista lääkäripalveluista on sellaisia, joita kuntien terveyskeskuksissa ei ole edes tarjolla, esimerkiksi silmälääkärit, gynekologit ja lastenlääkärit.

– Koko suun terveydenhuoltomme on rakennettu siten, että puolet aikuisväestöstä käyttää yksityisiä palveluja. Yksityinen sektori on olennainen osa terveydenhuoltomme, Sarkomaa sanoo.

Hän huomauttaa, että hoidon tarve ei poistu Kela-korvauksen poistamisella.

– Ne, joilla on rahaa, voivat jatkossakin käydä yksityisessä terveydenhuollossa. Hallituksen toimet johtavat tilanteeseen, joka on irvikuva yhdenvertaisesta terveyspolitiikasta. Pahasti ruuhkautuneet terveyskeskukset ruuhkautuvat entisestään. Hallituksen sokean ideologisista toimista kärsisi koko kansanterveys mutta eniten heikoimmassa asemassa olevat, sanoo Sarkomaa.

Hallitus on jo päättänyt leikata Kela-korvausta paikatakseen hoitajamitoituksesta puuttuvia euroja. Lisäksi hallituksen ohjeistamassa virkamiesvalmistelussa kaavaillaan leikkaamaan loputkin yksityisen hoidon ja tutkimuksen Kela-korvauksesta.

– Eduskunnan käsittelyssä olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusesityksessä on perustana sama ideologia. Esitettyjen hyvinvointialueiden mahdollisuutta hyödyntää yksityisiä palveluja, yrityksiä ja järjestöjä, esitetään rajoitettavaksi piittaamatta siitä, mitä vaikutuksia sillä on ihmisten mahdollisuuteen saada yhdenvertaiset palvelut tai mikä on veronmaksajalle edullisinta, Sarkomaa sanoo.