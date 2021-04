”Hallituksen riihi kuin pahaa unta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus syyttää, että vastuullisuus on heitetty roskiin. Valtiovarainministerin mukaan kehykset rikottiin koronan takia jo aiemmin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvaili eduskunnan kyselytunnilla tuntemuksiaan hallituksen puoliväliriihtä katsellessa.

– Entisenä valtiovarainministerinä riihen uutisoinnin seuraaminen on ollut välillä kuin pahaa unta. Neuvottelut toki ovat vielä kesken, mutta mediatietojen perusteella näyttää siltä, että vastuullisen talouspolitiikan periaatteet on heitetty roskiin, Petteri Orpo sanoi.

– Pääministeri on ilmeisesti esittänyt, että Lipposen-Niinistön ajoista asti voimassa ollut kehysmenettely ei olisi enää voimassa. Vaan että kehykset voidaan ylittää, 900 miljoonalla eurolla tulevina vuosina.

– Kehys ei ole vain korulause tai sana, vaan sillä on suojattu suomalaista veronmaksajaa tuhlailevilta poliitikoilta. Haluankin kysyä teiltä, valtiovarainministeri Vanhanen: haluatteko te jäädä historiaan valtiovarainministerinä, jonka aikana tämä hyvä toimiva talouspolitiikan periaate heitetään roskiin?, Orpo kysyi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) vastasi.

– Koronakriisin takia hallituskaudeksi tehdyistä kehyspäätöksistä on jo poikettu. Vuonna 2020 siitä on poikettu merkittävästi, eli tämä päätös on tehty jo tämän kauden aikana, Matti Vanhanen sanoi.

– Ja luonnollisesti kannan oman siitä vastuuni, Vanhanen jatkoi.