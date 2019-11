Arja Juvonen: Hallituksen reaktionopeus on nolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmoitukset vanhustenhoidon epäkohdista ovat rajussa kasvussa.

Aluehallintovirastojen tänä vuonna antamat vanhusten ympärivuorokautista hoitoa koskevat valvontapäätökset kertovat karua kieltä siitä, missä todellisuudessa vanhustenhoidon saralla Suomessa eletään, kansanedustaja Arja Juvonen (ps.) sanoo.

– Epäkohtailmoitusten määrä on räjähtänyt käsiin. Hallituksen reaktionopeus on sen sijaan nolla, hän toteaa.

Tänä vuonna epäkohtailmoituksia on tullut aiempiin vuosiin verrattuna selvästi enemmän. Vuonna 2017 ilmoituksia tuli aveihin yhteensä 258, viime vuonna 437 ja kuluvana vuonna jo tähän mennessä 940.

Juvosen mukaan vanhustenhoidon toiminnan reunaehtoja on systemaattisesti laiminlyöty. Avi totesi jo tämän vuoden helmikuussa räikeitä puutteita muun muassa henkilöstömitoituksessa, asiakirjamerkintöjen laatimiseen liittyvissä käytännöissä, turvallisen lääkehoidon- sekä asukkaiden yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisen hoidon ja hoivan toteuttamisessa.

– Edellinen hallitus kohdisti vuoden 2019 lisätalousarvioon lisäresursseja muun muassa vanhustenhoidon valvontaan 720000 euroa. Silloinen hallitus antoi kyllä tärkeää ensiapua ongelmien esiin nostamiseen, mutta ei suinkaan tarjonnut tilanteen korjaamiseksi työkaluja tai konkreettisia ratkaisuja. Tätä ei ole tehnyt myöskään nykyinen hallitus. Ongelmiin olisi pitänyt puuttua heti (Antti) Rinteen (sd.) hallituksen aloittaessa toimintansa, Juvonen huomauttaa.

Hän sanoo vaatineensa jo tuolloin tilanteen ratkaisemiseksi hoitajamitoituksen nostamista viipymättä vähintään tasolle 0,7.

– Tällöin tahtotila tuntui yhteiseltä, mutta kuten uuden hallituksen toimista on saatu huomata, ongelman ratkaisulla ei tunnu olevan enää kiirettä, vaan se on siirretty seuraavan hallituksen tehtäväksi. Laki hoitajamitoituksesta on astumassa voimaan vasta 2023, jos silloinkaan, Juvonen kritisoi.

Hänen mielestään tarvitaan vanhustenhoidon laatutakuu.

– Laatu lisääntyy hoitajien riittävillä käsipareilla, mutta myös hoitoalan hyvät työolosuhteet, henkilöstön työhyvinvointi ja hoitoalan vetovoimaisuus on turvattava. Myös palkkapolitiikalla on iso merkitys siihen, miten houkuttelevana vanhustenhoidon ammatit nähdään. Vanhusten hoitoon pitää antaa myös laatutakuu.