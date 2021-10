Hallituksen ”räkäindeksin” perusteluja ei löydy – ”Kuulostaa kummalta”

Dosentti Pauli Rautiaisen mukaan läpinäkyvä ja tehdyt valinnat dokumentoiva toimintatapa on tärkeää.

Valtiosääntöoikeuden asiantuntija, dosentti Pauli Rautiainen yllättyi saatuaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:ltä tiedon, jonka mukaan sen julkaiseman koronaan liittyvän riskipistemallin perusteluja ei ole kirjattu mihinkään.

THL julkaisi syyskuun alussa maanantaina taulukon tapahtumiin ja kokoontumisiin liittyvistä koronariskeistä. Alueellisten viranomaisten on tarkoitus käyttää luokittelua arvioitaessa eri tilaisuuksiin liittyvää tartuntariskiä ja leviämispotentiaalia.

Luokittelun käytännön hyödystä on esitetty vaihtelevia arvioita. Arvostelijoiden mukaan uuden ohjeet ovat vähintäänkin yhtä vaikeatulkintaisia ja sekavia kuin pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen uusi hybridistrategia. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Vielä sananen tartuntatautilain 58 §:n soveltamiseen liittyvästä riskipistemallista eli tuttavallisesti räkäindeksistä: Sain vihdoin vastauksen tietopyyntööni: taulukon perusteluja (tutkimustieto yms.) ei ole kirjattu yhtään mihinkään, Itä-Suomen yliopiston sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Rautiainen tviittaa.

Taulukoon on julkisuudessa viitattu nimellä ”räkäindeksi”. Nimi viittaa siihen, että arvioon liittyy harkinta siitä, miten herkästi korona voisi levitä tilaisuuksissa.

– Kysyin @THLorg’lta jo aikaa sitten tietopyynnöllä mihin kirjallisuuteen, tutkimuksiin yms. eri tapahtumien luokittelu perustuu. Pyysin valmistelun yhteydessä laadittuja muistioita, kirjallisuuskatsauksia, luetteloita. Ihan mitä vaan mikä perustelisi THL:n mielestä taulukkoa, Rautiainen kertoo.

Hän sai tänään THL:n lakimiehen toimittaman vastauksen: ”THL:n laatimaan tapahtumien riski]taulukkoon liittyen ei valitettavasti ole laadittu esimerkiksi muistiota tai kirjallisuuslistaa tai muuta asiakirjaa, josta esim. käytetty kirjallisuus kävisi tarkemmin ilmi.”

– Siis taulukon valmistelun aikana ei ole syntynyt ainuttakaan asiakirjaa, johon olisi kirjattu ylös mihin tämä @AVItwiittaa ym. käyttöön perusoikeusrajoituksien asettamista varten laadittu ja @valtioneuvosto hybridistrategiaan & TTL 58d §:ään liitetty työkalu oikeasti perustuu.

”Nousee kysymyksiä”

THL kertoo Rautiaisen mukaan vastauksena tietopyyntöön, että taulukko on laadittu kierrättämällä sitä talon sisällä asiantuntijoiden kesken ja hyödyntämällä ”suurta joukkoa tietoa”.

– Tämä joukkoistaminen on varmasti järkevä toimintamalli, mutta tässä nousee kysymyksiä, Rautiainen sanoo.

– THL:n mukaan asiantuntijat ovat siis keskustelleet taulukosta ilman, että olisi syntynyt yhtään asiakirjaa, joka perustelisi miksi jokin tapahtuma saa jonkinlaiset pisteet. Eikä myöskään yhtään asiakirjaa, jossa viitattaisiin yhteenkään tutkimukseen. Kuulostaa kummalta.

Rautiainen tekee asiasta yhteenvedon:

– Tämän hetken tiedon perusteella @THLorg myöntää itsekin, että mitään perusteluja sille miksi jokin tapahtuma saa jonkin riskiarvon ei ole edes yritetty kirjata mihinkään ylös. Tämä on huomionarvoinen havainto tietoperusteisen päätöksenteon kannalta.

Rautiaisen mukaan tartuntatautien torjunta on vakava asia. Myös perusoikeuksien rajoittaminen on vakava asia.

– Molempien kohdalla tärkeää on läpinäkyvä ja tehdyt valinnat dokumentoiva toimintatapa. Se mitä nyt näemme ei edusta tätä. On syytä kysyä miksi tässä on toimittu siten kuin on toimittu!

