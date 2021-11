”Hallituksen politiikalla ei ole suomalaisten luottamusta”

Kansanedustajan mukaan tunnelma hallituksen sisällä on apea ja riitainen.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) arvioi riitaisan vasemmistohallituksen velkapolitiikan herättäneen suomalaisissa suurta epäluottamusta.

Viime viikolla julkaistun mielipidekyselyn perusteella noin 60 prosenttia suomalaisista on erittäin tai melko huolestunut velkaantumisesta. Kansa ei ole myöskään innoissaan jatkuvasta julkisten menojen lisäämisestä.

– Tunnelma hallituksen turistibussissa on apea ja riitainen, eikä suunta tunnu olevan enää sama. Silti hallituksen kannalta huolestuttavinta on se, että sen harjoittama politiikka ei nauti suomalaisten luottamusta, Wallinheimo kirjoittaa Keskisuomalaisen kolumnissaan.

Myös luottoluokittaja Fitch on varoittanut Suomea korkeasta velkatasosta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on sanonut ottavansa varoitukset vakavasti, mutta ehdottanut samaan aikaan kehysmenettelyn muuttamista niin sanotun vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.

Sinuhe Wallinheimon mukaan pääministerin ehdotus tarkoittaisi käytännössä avointa piikkiä kulloisenkin hallituksen ”vihreinä” pitämille investoinneille.

– Kokoomus ei hyväksy vaatimuksia romuttaa valtiontalouden menokehystä. Katto se on oltava julkisen sektorin menoillakin. Kokoomus tarjoaa vaihtoehdon Marinin hallituksen tolkuttomalle talouspolitiikalle. Meidän mielestämme velkaantuminen tässä tahdissa saa riittää, Wallinheimo sanoo.

Puolue esittää marraskuussa julkaistavassa vaihtoehtobudjetissa uudistuksia, jotka nostaisivat työllisyyttä, keventäisivät ahkerien suomalaisten verotusta, vähentäisivät velkaantumista ja vahvistaisivat julkisen talouden kestävyyttä.

Kokoomus ei myöskään hyväksy hallituksen kaavailemaa Kela-korvausjärjestelmän lopettamista. Järjestelmän on arvioitu säästäneen kustannuksia ja nopeuttaneen ihmisten hoitoonpääsyä.

Esitystä vastustaa lähes 70 prosenttia suomalaisista.

– Asiantuntijat ovat kansan kanssa samaa mieltä. Lausuntopalaute hallituksen ideologisesti värittyneelle hankkeelle on tyrmäävä. Neljä viidestä lausunnonantajasta arvioi palveluiden saatavuuden heikkenevän, jos korvauksia leikataan tai ne lopetetaan, Wallinheimo toteaa.

Kolumnini ⁦@ksmlfi⁩ :stä. Jos Lähes 2/3 kansalaisista on huolissaan velkaantumisesta ja haluaa muutosta velkaantumistahtiin tai yli 2/3 ihmisistä on esim. Kela- korvausten poistoa vastaan, niin hallituksen on osattava reagoida tilanteeseen oikein. https://t.co/lx7mbE8yLb pic.twitter.com/CwBbog7NyI

