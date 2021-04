”Hallituksen paketti on myrkkyä, soraa kasvun rattaisiin”

Kansanedustajan mukaan hallituksen pitkäksi venyneet neuvottelut paljastivat sen pahimman heikkouden.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus löysi riihineuvotteluissa osapuolten välille sovun, ja kehysriihen yksityiskohdista sopimista jatketaan torstaina Säätytalolla.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikosen mielestä kehysriihen draamankaari päättyi lopulta vasemmistolaisen talouspolitiikan mahdollistamiseen keskustan toimesta.

– Keskustan sankarillinen tulos neuvotteluissa on lisää velkaa, veronkorotuksia ja tempputyöllistämistä. Missä asiassa siis aidosti otettiin voitto Suomen kestävälle uudelleenrakentamiselle? Herää kysymys, että mistä on väännetty viikko, kun lopputulos on lisää velkaa ja työllisyystoimien siirto tulevaisuuteen, Anna-Kaisa Ikonen toteaa tiedotteessa.

Tietojen mukaan neuvoteltuun työllisyyspakettiin ei sisälly ansiosidonnaisen muutoksia tai paikallista sopimista. Menokehykset ylitetään ensi vuonna 900 miljoonalla eurolla ja seuraavana vuonna 500 miljoonalla eurolla.

Pakettiin sisältyy tiettävästi myös 150 miljoonan euron veronkorotukset sekä vihreille vaikea turpeen tukipaketti.

– Vielä hetki sitten uskalsin olla toiveikas sen suhteen, että keskusta olisi viimein herännyt talouden ja työllisyyden ongelmiin sekä julkisen talouden kestämättömään tilaan, mutta sen sijaan neuvottelupaketin tuloksilla heitetään soraa talouskasvun, kestävyyden ja työllisyyden rattaisiin, Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

– Kestävästä taloudesta on unohdettu huolehtia. Hallituksen fokus ei ole ollut tarpeellisissa työllisyystoimissa tai elvytyksen ja uudelleenrakennuksen rinnalla tarvittavassa talouden tasapainottamisessa. Päinvastoin. Hallituspuolueet ovat kiirehtineet koronanhoidon rinnalla vain lisää uusia normeja ja hallintoa: oppivelvollisuusiän pidentämistä ja jättimäistä sote-uudistusta.

– Meillä on päättäjinä vastuu paitsi tästä hetkestä, myös tulevasta. Kuka tahansa osaa ottaa velkaa ja jakaa rahaa, mutta on välttämätöntä huolehtia, että talouden pohja pysyy vakaana. Suomella on käsissään taloudellinen aikapommi: huoltosuhteemme heikkenee merkittävästi, vientimme sakkaa ja työttömyytemme on kasvanut reilusti. Hallituksen velkapolitiikalla näitä ongelmia ei ratkaista, Ikonen sanoo.

Jos Kepu oli oikeasti kiinni kehyksistä, niin miten ihmeessä suunnan kääntämiseen riitti se, että kehyksen YLITYS pieneni viikossa peräti 20% ekasta esityksestä? Miljardeja velkaa otetaan läpi vaalikauden! Näkyjä en noteeraa mutta päätöksiä velkaantumisen loppumisesta ei tehty. https://t.co/jP7NDXqcNG — Kai Mykkänen (@KaiMykkanen) April 28, 2021