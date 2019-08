”Hallituksen päätös voi tarkoittaa 200 euron lisälaskua eläkeläisille”

Kansanedustajan mukaan kotitalousvähennyksen leikkaamisesta tulisi luopua.

Hallituksen tulee perua suunnittelemansa leikkaus kotitalousvähennykseen, kansanedustaja Ville Kaunisto (kok.) vaatii.

Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelman mukaan kotitalousvähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin. Korvauksen enimmäismäärä laskee 2 400 eurosta vuodessa 2 250 euroon.

Kiristys on mittaluokaltaan lähes sama kuin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen tekemä huojennus vuonna 2016.

Ville Kaunisto katsoo, että leikkaus vaikuttaa negatiivisesti veropolitiikan ennustettavuuteen, mikä on tärkeää etenkin yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville. Toisena merkittävänä kärsijänä ovat hänen mukaansa eläkeläiset.

– Suomen kotipalveluyhdistyksen mukaan keskimäärin eläkeläinen on ostanut palveluita noin 2 000 eurolla vuoden aikana. Näin ollen kymmenen prosentin leikkaus voi tarkoittaa noin 200 euron vuosittaisia lisäkuluja vähennystä käyttäville eläkeläisille, Ville Kaunisto kirjoittaa Kymen Sanomissa.

– Samalla kun on tärkeää tavoitella seudullemme lapsiperheitä, meillä on niin moraalinen kuin taloudellinen vastuu huolehtia ikäihmisten laadukkaista elinolosuhteista omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Kotitalousvähennyksen käyttäjistä yli 40 prosenttia on juuri eläkeläisiä, joille vähennys on yksi merkittävä mahdollisuus parantaa omaa arkeaan.

Kansanedustajan mukaan kotitalousvähennystä ei voi rajaavuudessaan jättää täysin ilman kritiikkiä, mutta sen leikkaaminen ei korjaa ongelmaa.

– Kun vielä huomioidaan, että vuoden 2017 verotiedot kertovat vähennyksen tukevan kaikkia tuloluokkia, ei vain hyvätuloisia, täytyy toivoa, että hallitus ymmärtää perua suunnittelemansa leikkauksen, Kaunisto katsoo.

Turha viilata toimivaa. Mutta isommista muutoksista kotitalousvähennysten kaltaisissa ihmisten vapautta ohjaavien vähennysten tulevaisuudesta olisi syytä keskustella enemmän. https://t.co/APGUkSUvHC — Ville Kaunisto (@VilleKaunisto) August 13, 2019