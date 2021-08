Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan koronapassin viivyttely aiheuttaa karua jälkeä.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaan mukaan koronapassin valmistelussa ollaan Suomessa auttamattomasti myöhässä.

Hän toivoo, että passin valmistelussa otettaisiin nyt pikaisesti mallia muista maista, jotta se saataisiin käyttöön nopeammin.

– Nyt pitäisi kiihdytellä eikä jarruttaa, vaikka auttamattomasti ollaan myöhässä. Ongelmien sijaan pitää etsiä ratkaisuja. Koronapassin valmistelussa ei tarvitse lähteä Suomessa puhtaalta pöydältä. Parhaat käytännöt on haettavissa muista maista, Sari Sarkomaa kirjoittaa Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

– Ja onhan meillä kotimaistakin kokemusta. Suomessa EU:n koronatodistuksen on hakenut Omakannasta heinäkuun loppuun mennessä 1 237 002 henkilöä, hän huomauttaa.

Sarkomaa on jakanut päivityksensä yhteyteen eduskunnan istuntosalista huhtikuussa kuvatun videon. Siinä Sarkomaa kirittää hallitusta vastaaviin toimiin kuin useissa muissa Euroopan maissa, joissa koronapassin käyttöönotto ja valmistelut olivat jo vauhdisssa.

– Pian elämme elokuun loppua ja tilanne Suomessa edelleen auki. Kesän aikana useat minusterit ovat toimia vaatineet. Miksi odotettiin? Miksi päätös valmistelusta tehtiin vasta nyt, kun välineitä yhteiskunnan terveysturvalliseksi avaamiseksi pitäisi olla jo käytössä. Hallituksen on oltava toimintakykyinen kaikkina vuodenaikoina, Sarkomaa sanoo.

– Odottelu ja viivyttely on sydämetöntä ja aiheuttaa karua jälkeä. Tapahtuma- ja kulttuuriala sekä lukuisat muut tahot ovat koronapassia pyytäneet ja anoneet. Ihmisten pitäminen vailla työtä ja toimeentuloa on kohtuutonta, kun keinoja helpottaa tilannetta on olemassa.

Hän huomauttaa, että hallitus on hyväksynyt koronapassin käyttöönoton EU-tasolla, mutta ei kotimaassa.

– Kulttuurin, ravintolat ja suomalaiset muut yritykset eivät saa kuolla hallituksen tekemätyömyyteen, kokoomusedustaja toteaa.