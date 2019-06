”Hallituksen ohjelma on kuin joulupukille lähetetty kirje”

Kansanedustaja kehottaa Antti Rinteen hallitusta toteuttamaan työllisyysastetta kohentavia uudistuksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitien mukaan pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelma muistuttaa monilta osin enemmän joulupukille kirjoitettua kirjettä kuin vakavasti otettavaa hallitusohjelmaa.

– Joskus lapsi kirjoittaa joulupukille sellaisen kirjeen, jossa on monet mahdolliset toiveet, vailla realistista pohjaa. Hallituksella on tietenkin toivelistaan täysi oikeus. Toteutumisen me näemme puoliväliriihessä. Silloin näemme mitä pukki tuo ja mitkä lahjat on päätetty jättää toteuttamatta. Tässä vaiheessa on lapsen lailla toivottava, että joulupukki tonttuineen on ahkerana, Mari-Leena Talvitie totesi eduskunnassa pitämässään puheenvuorossa.

– Onko työllisyyden nosto, johon hallituksen kaikki hyvät toiveet nojaavat, aito tavoite? Talvitie kysyi.

Kansanedustaja viittasi hallitusohjelman linjaukseen, jonka mukaan ”mitään työllisyyttä parantavaa keinoa ei jätetä tarkastelun ulkopuolelle”. Konkreettisista työllisyystoimista ei silti ole juurikaan mainittu.

Mari-Leena Talvitie ehdotti hallitukselle viittä uudistusta, joilla 75 prosentin työllisyysasteen edellyttämiä uusia työpaikkoja voitaisiin tavoitella.

– Mahdollistatteko asioiden paikallisen sopimisen jokaisessa yrityksessä ja työpaikassa? Suurin osa työpaikoista syntyy pk-yrityksiin. Hallitusohjelmassa lukee, että paikallista sopimista edistetään työ- ja virkaehtosopimuksin, Talvitie sanoi.

Hän huomautti, etteivät järjestäytymättömät työntekijät ja työnantajat voi tällä hetkellä soveltaa työehtosopimusten paikallisia joustoja.

– Miten tämä olisi hyvä ratkaista 2020-luvun Suomessa? Tiedämme, miten se on ratkaistu viime vuosituhannella, Talvitie totesi.

Isäkuukausien nosto laskisi työllisyyttä

Kansanedustajan mukaan perhevapaiden kustannukset tulisi jakaa äitien työnantajien sijasta tasaisesti koko yhteiskunnalle. Myös perheiden erilaiset elämäntilanteet olisi huomioitava perhevapaita koskevassa uudistuksessa.

– Myös meidän äitimme tahtovat tehdä töitä ja rakentaa yhteiskuntaamme. Pelkkä isäkuukausien nosto voi kuulostaa hyvältä, se laskisi työllisyyttä ja olisi kallis toimenpide, Mari-Leena Talvitie sanoi.

Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan purkaminen voisi hänen mukaansa helpottaa monen yrittäjän kohtaamaa työvoimapulaa eri puolilla Suomea.

– Voin kertoa monta tarinaa, joissa rehellistä yrittäjää on hallinnon edessä vain pomputettu, eikä hän ole saanut palkattua jouhevasti uutta työntekijää EU-passin puuttuessa, kansanedustaja totesi.

Viidenneksi uudistukseksi Talvitie ehdotti sosiaaliturvan remonttia.

– Toteutetaanko oikeasti yksinkertainen ja osallistava sosiaaliturva? Sellainen, joka purkaa kannustinloukut ja kannustaa aina työntekoon? Tukiviidakkojen purkuun tarjoamme pohjavaihtoehdoksi yleistukimallia, Mari-Leena Talvitie totesi.