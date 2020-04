”Hallituksen lupaukset suojavarusteista muututtava teoiksi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö lupasivat, että huoltovarmuusvarastojen avaamisen jälkeen suojavarusteet eivät lopu.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on huolissaan hoivakentältä tulleista tiedoista, joiden mukaan hoiva- ja terveysalalla ei ole edelleenkään pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen lupauksista ja puheista huolimatta riittävästi suojavarusteita, muun muassa hengityssuojaimia.

– Arki hoivakodeista ja vanhustenhoidosta kertoo kyllä aivan muuta. Hengityssuojaimia ei ole hallituksen edellyttämällä tavalla kotihoitoon eikä kaikkialle muuallekaan. Tilanne on terveydenhoidon ammattilaisille kohtuuton. He joutuvat rikkomaan sääntöjä ja vaarantamaan asiakkaiden, mutta myös oman terveytensä. Tässä on vakavalla tavalla epäonnistuttu, toteaa Heinonen.

Heinosen mukaan suojavarusteiden kanssa on epäonnistuttu ja pahimmillaan kohtalokkaalla tavalla. Ensimmäiset tiedot kertovat koronaviruksen tunkeutuneen jo vanhusten hoivakoteihin.

– Tässä syy on varmasti riittämätön testaaminen, mutta myös riittämättömät suojavarusteet. Tätä emme enää voi katsoa hiljaa vierestä, vaan vaadimme nyt, että Sanna Marinin hallituksen puheet muuttuvat myös arjessa näkyviksi teoiksi.

Suomalainen hengityssuojainten valmistus pitää saada käyntiin ja riittävälle tasolle. Koronaepidemian huippu on vielä edessä ja nyt on viimeinen hetki toimia.

– Tähän tilanteeseen olisi pitänyt reagoida jo viikkoja sitten alkuvuodesta. Merkit maailmalta kertoivat jo silloin kasvavasta tarpeesta ja silloin olisi vielä ehditty toimimaan. Nyt peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ohjeistaa yhtä ja ministeriö toista ja nämä sitten vaihtuvat vielä päivittäin. Nämä on vakavia virheitä, sanoo Heinonen.