Huono uudistus hyväksytään, koska niin voidaan tehdä – tämäkö hallituksen liima?

Kokoomuksen Kai Mykkäsen mukaan 150 miljoonan euron kirjatut veronkorotukset ovat fakta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen jatkoi eduskunnan kyselytunnilla puolueensa Petteri Orpon ja valtiovarainministeri Annika Saarikon sanailusta koskien maakuntaveroa ja sote-uudistusta.

– Tässä ministerit Saarikko ja (Krista) Kiuru todistivat hyvin, että hallituksen liima on se, että huono sote-uudistus kannattaa hyväksyä, koska se viimein voidaan tehdä, kun kokoomus ei ole häiritsemässä, Kai Mykkänen aloitti.

Hänen mukaansa on hyvin epämääräistä kuunnella, mitä hallitus aikoo veroista.

– Fakta on se, että kehysriihen päätöksissä kirjoitettiin 150 miljoonan euron veronkorotukset, jotka tarkennetaan budjetissa.

Kai Mykkänen ihmettelikin valtiovarainministerin vastausta kansanedustaja Juha Sipilälle, ”että ei ole korotuksia tulossa”.

– Tämän sote-uudistuksen yhteydessä on ikään kuin rahoitusvaje, jonka valtio ottaa piikkiinsä, 200 miljoonaa euroa, jonka Saarikko kertoo veronkevennyksinä. Sehän on ihan puhtaasti valtion piikkiin otettua velkarahaa, lykättyä verotusta tai mahdollisesti jopa valtionverotuksen korotusta. Osittainhan se rahoitetaan tällä 150 miljoonan korotuksella, joka kehysriihessä päätettiin, Mykkänen sanoi.

– Mutta nyt tuotte vielä kolmannen eli maakuntaveron, ja nyt kun tästä on ollut todella vaikea, valitettavasti, saada selvää, tuleeko se, niin voisivatko sekä pää- että valtiovarainministeri vastata, aikooko tämä hallitus antaa lakiesityksen maakuntaverosta vaiko ei?

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi.

– Maakuntaverokokonaisuutta valmistellaan. Ensimmäisenä eduskunta käsittelee tämän sosiaali- ja terveydenhuollon rakennekokonaisuuden ja sen osana myös tämän rahoitusratkaisun ja seuraavassa vaiheessa, toisessa vaiheessa, tätä maakuntaverovalmistelua viedään eteenpäin, kuten ministeri Saarikko on useaan otteeseen todennut. Toivottavasti myös kokoomus on näitä vastauksia kuunnellut, Sanna Marin sanoi.

Marinin mukaan ”mikäli me emme tekisi tätä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, mikäli tulevaisuudessakin nämä sosiaali- ja terveydenhuollon painavat palvelutehtävät olisivat kuntien käsissä, niin me todennäköisesti tulisimme näkemään erittäin mittavan kuntaverotuksen kiristymisen — niinhän on käynyt tähänkin asti — ja nyt kun me siirrämme tämän laajemmille hartioille, hyvinvointialueille, niin todennäköisyys sille, että tällaista veronkorotusaaltoa ei tule, on paljon isompi”.

– Eli me itse asiassa me teemme ratkaisun, joka keventää ihmisten verotaakkaa sen sijaan, että me jättäisimme nämä palvelut kuntien harteille ja jälleen kunnat sitten kiristäisivät verotustansa. Eli asia on juuri päinvastoin kuin mitä kokoomus täällä esittää. Hallitus ei halua kiristää verotusta. Me haluamme, että palvelut toimivat ja että kustannukset eivät kasva.

Kai Mykkäsen mukaan pointti on se, että ”te kerrotte, että tulee veronkevennys, kun kuntaverojen korotuspaine vähenee ja te siirrätte sen korotuspaineen maakuntaveroon”.

– Eikö niin? Jos te katsotte sote-uudistuksen laskelmia, niin kertokaa minulle se laskelma, joka vähentää soten menoja tällä vuosikymmenellä tämän esityksen mukaan. Eihän sellaista ole, Kai Mykkänen ihmetteli.

– Asiantuntijoiden mukaanhan nämä sote-menot kasvavat tämän esityksen perusteella vähintäänkin tällä vuosikymmenellä muutoskulujen takia. Mutta jostainhan se raha tulee. Se tulee joko velasta tai veroista, ja auttaako se kuntalaisia, että kuntaveroa ei korotetakaan niin paljon ja maakuntaveroa korotetaan vähintään sen verran? Ja kun se maakuntavero on pieni, niin sitä on helppo korottaa psykologisesti, ja sitä kautta tässä tulee kokonaisveroasteen korotus hyvin todennäköisesti, kuten veronmaksajat pelkäävät.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko totesi, että ”täällä puhutaan nyt, että rahaa, veroja, rahaa, veroja”.

– Minusta tuntuu, että aivan välttämättä suomalaiset eivät tästä kysymyksestä nyt sitä oleellisinta hahmottaneet, mutta yritän vastata, kun kysyitte, että mistä sitä rahaa oikein tulee. Se on aivan oleellinen kysymys näin valtiovarainministerin näkökulmasta, ja minä voin mielelläni kertoa, että se raha tulee työstä ja yrittäjyydestä.

– Se raha tulee tälle maalle työstä ja yrittäjyydestä, ja edustaja Mykkänen, sopii erinomaisesti, että tehdään yhteistyössä kaikkemme sen eteen, että tässä maassa on työtä ja yrittäjyyttä — Espoossa, ihan koko tässä maassa, joka ikisessä kunnassa, jonne ne työpaikat yrityksiin syntyvät. Se on tämän hallituksen politiikan keskeisin ydin.

Sanna Marin lisäsi, että ”tamperelaisille ja suomalaisille sanon, että pelko pois, huoli pois”.

– Jos me katsomme Tamperetta, niin sehän on yliopistosairaalakaupunki, palveluverkko on erittäin tiivis ja siellä on tehty merkittäviä satsauksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Ei vielä riittävästi — niitä tarvitaan lisää ja meidän pitää parantaa palveluiden laatua — mutta huoli pois siitä: tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei palveluita vie, ei yliopistosairaalaa, ei muuta palveluverkkoa, jota siellä on, Sanna Marin sanoi.

– Eli me teemme rakenneuudistusta, mutta ennen muuta me teemme myös palvelu-uudistusta, joten huoli ja pelko pois: palvelut tulevat paranemaan.