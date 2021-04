Hallituksen koronapassilinja ihmetyttää – ”mahdoton ymmärtää”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronapassista on muodostumassa arvovaltakysymys, arvioi Timo Heinonen.

Koronapassista on muodostumassa uusi arvovaltakysymys pääministeri Sanna Marinille (sd.), arvioi kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) blogissaan. Kokoomusedustaja kannattaa Suomeen Tanskan kaltaista koronapassia, eli sovellusta tai korttia, josta käy ilmi kortinhaltijan rokotus, jo sairastettu korona tai tuore koronatestitulos.

Passi on tapahtuma-alan ainoa pelastus, Heinonen kirjoittaa, mutta pääministeri suhtautuu ajatukseen kuitenkin nihkeästi.

– Se on kuolinisku tuhansille tapahtuma-alan työpaikoille ja konkurssikomento sadoille ja sadoille yrityksille. Konkurssiaalto pyyhkäisee nyt jo ennen kesää lukuisten tapahtuma-alan yritysten, mutta myös urheiluun liittyvien toimijoiden yli, jos ei koronapassista saada ratkaisua huhtikuun aikana. Odottaa ei enää voida. Koronapassin käyttöönotto mahdollistaisi lisäksi asioimisen kirjastossa, ravintolassa, kahviloissa ja teatterissa, kokoomusedustaja kirjoittaa.

Koronapassin käyttöön ottamista on väläytelty julkisuudessa useaan otteeseen viime aikoina. Passin puolesta on puhunut muun muassa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies, ja puolueista passin käyttöön ottamista on esittänyt kokoomus.

Peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan passi on kuitenkin sulkemisväline. Heinonen ei ministerin näkemystä niele.

– Linjausta on mahdoton ymmärtää sillä nythän sulku on täydellinen, mutta koronapassi avaisi kuitenkin tapahtumat rokotetuille, koronan sairastaneille, mutta myös tuoreen koronatestin ottaneille. Koronapassi olisi siis oikeasti tietenkin keino avata yhteiskuntaa vastuullisesti, nopeasti ja pelastavasti.

Koronapassin käyttöön ottaminen mahdollistaisi niin yleisön edessä pelattavat urheilun SM-sarjat, Savonlinnan oopperajuhlat kuin kesäteatteritkin, Heinonen luettelee. Mikäli kesän tapahtumia ei järjestetä, odottavat tapahtuma-alaa ja musiikkialaa lukuisat passilla vältettävissä olevat konkurssit, hän pelkää.

– Ja nämä peruumiset ja konkurssit ovat siis 100% turhia, sillä ne olisi isolta osin estettävissä koronapassilla ja tapahtumien avaamisella asteittain koronaturvallisesti.

– Mahdoton ymmärtää, että miksi ei, Heinonen päättää kirjoituksensa.