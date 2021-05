”Hallituksen kiilusilmäinen veropolitiikka alkaa paljastua”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sari Essayah’n mukaan Sanna Marinin hallitus on jättämässä tuleville sukupolville jättivelat.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah moitti hallituksen talous- ja työllisyyspoliittista linjaa KD:n puoluevaltuuston täkevätkokouksessa.

Hän totesi katsauksessaan, että Sanna Marinin (sd.) hallitus voi todellakin jäädä kyseenalaisesti historiaan sälyttämällä suomalaisille neljä verotuksen tasoa, joita kaikkia se haluaa kiristää.

EU- ja maakuntaveroja KD ei kannata. Essayah ihmettelee, miksi hallitus ajaa soten kyljessä maakuntaveroa kuin käärmettä pyssyyn. Asiaa pohtinut parlamentaarinen komitea tyrmäsi sen, ja huomautti, ettei se sovellu tämän uudistuksen rahoituspohjaksi.

– Kun hallituksen suunnasta on vasemmisto ja vihreät todenneet, että sote tulee, jos tulee maakuntavero, niin keskustan herääminen katumapäälle tämän suhteen on myöhäistä. Jälleen kerran keskusta on maakuntamallin takia valmis vaarantamaan talouden suuren kuvan ja suomalaisten hyvinvoinnin.

Lisäksi Essayah ihmetteli Marinin halua kiristää kuntaveroa entisestään, sillä sote-uudistus toteutuessaan muuttaa kuntaverosta yli 60 prosenttia progressiiviseksi rahojen siirtyessä valtion kautta hyvinvointialueille.

Sote-uudistukseen Essayah varoitti johtavan sosiaali- ja terveysjärjestelmämme nykyisen vahvuuden, julkisen ja yksityisen sektorin hyvän ja kustannustehokkaan työjaon hylkäämiseen.

– Marinin hallitus on jättämässä tuleville hallituksille kaikki keskeiset talous- ja työllisyystoimet sekä tuleville sukupolville jättivelat. Lisäksi viimeistään nyt kansalaisille alkaa paljastua hallituksen kiilusilmäinen veropolitiikka ja into käydä kansalaisten kukkarolle. Pääministeri Marin esitti kuntaveroa progressiiviseksi, mikä entisestään kiristäisi ennen kaikkea keskituloisten suomalaisten verotusta. Kuntaverosta tehtävät vähennyksethän jo nyt keventävät suhteellisesti eniten pienituloisimpien verotusta, eli progressiota kuntaverossa jo on pienituloisimpien kohdalla, Essayah sanoi.

– Lisäksi, jos sote-uudistus toteutuu, yli 60 prosenttia kuntaverosta muuttuu progressiiviseksi rahojen siirtyessä valtion kautta hyvinvointialueille. Tämä sote-uudistuksen verotusta muokkaava puoli on jäänyt valitettavan vähälle huomiolle keskustelussa, hän jatkoi.

Essayah totesi, että KD on alusta pitäen muistuttanut, että kyseessä on paitsi hallinnonuudistus, myös kaikkien aikojen vero- ja valtionosuus muutos, joka myllää kuntien tehtäväkentän ja autonomian uusiksi.